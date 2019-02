Erradicar la fam

Si els polítics no són capaços d'arreglar una qüestió tan d'estar per casa com la guer­ra entre els taxis i els VTCs, com dimonis s'enfronten als assumptes realment espinosos? La resposta és que no s'hi enfronten. Els assumptes espinosos es resolen a fora. Diem «fora» sense saber a què ens referim. «Fora» són de vegades els fons d'inversió, de vegades la banca, i en ocasions la Xina, EUA o Rússia. Significa que al costat del problema arriba la solució, que pot ser bona o dolenta, però que al cap i a la fi és solució. El reconeixement de Guaidó, per exemple, no ha estat una decisió presa per nosaltres, sinó que hem estat presos per ella. D'aquí la perplexitat amb què es manifesten aquests dies els tertulians davant dels problemes d'ordre pràctic que comencen a sorgir i que ni tan sols s'havien plantejat abans que ens definíssim. Evito la seva enumeració perquè estan a l'abast de qualsevol.

La majoria dels polítics de la majoria dels països del món, en fi, l'únic que han de fer quan s'aixequen del llit és llepar-se el dit i treure'l per la finestra per comprovar la direcció del vent. Després es renten i van a l'esmorzar informatiu del Ritz, on disfressen de principis la informació meteorològica. Si se'ls fa alguna pregunta incòmoda, es posen en mode Borrell:

- Ja anirem veient a mesura que se succeeixin els esdeveniments.

Aquesta resposta se li ocorre a qualsevol. Hi ha subsecretaris que la utilitzen molt davant dels problemes que els plantegen els seus directors generals:

- Quan arribem a aquest pont, el creuarem –diuen.

Els líders prefereixen les preguntes difícils que les fàcils. Una pregunta fàcil és com compatibilitzar l'existència del taxi de tota la vida amb els Uber i els Cabify sorgits a la calor de les noves tecnologies. Aquí els dirigents espirituals es fan un embolic, pobres, i preguen al periodista que apugi el nivell. Els encanta respondre, en canvi, a com eradicar la fam o acabar amb la malària. A una consulta sobre la immigració, Marlaska va respondre fa poc que hauria de ser ordenada. Veuen que fàcil és respondre a la dificultat?