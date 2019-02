D entrada hem vist un autobús de nova generació que s'enduia els polítics catalans fins a Madrid i també hem vist la filmació d'un guàrdia civil menystenint-los. La democràcia espanyola ha estat un cúmul d'irregularitats i corrupció –territori líquid governat pel comissari Villarejo. La imatge que agrada a la dreta, qui remena i menysté els polítics catalans presos, és qui es rebeja amb odi i mostra la realitat amb ràbia. A capdavall i a l'altra banda –la dreta espanyola demana càstig. Tota la gent d'esquerra, intel·lectuals, escriptors i empresaris, acabaran xipollejant en la bassa de Vox. L'anticatalanisme guanya. Vox atrau –és el futur i molta gent s'hi posa a la cua. És un partit que ofereix una solució: desmuntar Catalunya. Cadascú pren partit. Mentrestant, els intel·lectuals espanyols d'esquerra, universals i anarquistes, esperen, amb el cap cot, que els polítics catalans si­guin condemnats. L'Estat es defensa mantenint els insurrectes engarjolats. No hi haurà testimonis internacionals, perquè diuen que la televisió explica la veritat. Quin desastre. El que surt a la televisió és incontestable. De cop al bot l'Estat espanyol ha designat un equip per fer-se propaganda. L'Estat recupera personatges transgènics per fer una campanya horrorosa i sinistra. De rebot a la monarquia li fa falta la propaganda. Estrany. De què es defensa? Quin estat fa propaganda de si mateix? El judici en contra dels polítics presos hauria d'estar fora de qualsevol propaganda de l'Estat. Un Estat democràtic no ha de fer autopropaganda. L'Estat espanyol ha d'assumir que qui acusa els catalans és l'extrema dreta. Fa quatre dies que saludaven les idees protofeixistes i, ara, Vox se'ls menja. Res no és gratuït a l'àpat.