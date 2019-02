La inviabilitat del diari digital gratuït

La digitalització ha començat a devorar els seus propis fills. El periodisme digital, majoritàriament basat en el model de negoci de la gratuïtat, va ser un dels primers naixements que hi ha hagut amb durs efectes sobre l'ocupació dels que treballaven en el tradicional diari de pagament. Aquest és un procés que va començar als Estats Units i el que hi passi, segurament es donarà en pocs mesos entre nosaltres. El passat dia 23 va ser un dia molt negre per al periodisme americà, i un avís per a la resta de països amb premsa lliure, en coincidir acomiadaments massius en tres de les organitzacions que més han apostat pel digital gratuït en les seves diverses formes i tecnologies. Els tres casos té validesa per a nosaltres.

1) Van ser 800 els treballadors acomiadats a Verizon Media Group, propietat d'una de les majors empreses de telecomunicació del món, que sota aquest paraigua (la que fins fa pocs mesos coneixíem com Oath) ostenta bona part de la propietat de tres referències en el que a plataformes periodístiques digitals es refereix: Huffington Post (compartit a Espanya amb PRISA), AOL (la gran compra de Verizon que en el seu moment ja gairebé ningú va comprendre) i el mític Yahoo, avui en hores baixes. La telefònica Verizon és un gegant que va intentar fer front a Google i Facebook, pensant en utilitzar conjuntament marques de mitjans i de tecnologia com peons en una guerra estratègica contra els gegants d'internet. Poc va durar l'experiment i va aprendre ràpidament que Facebook i Google són insuperables i aviat va començar a desfer-se del sector dels mitjans.

2) Gannett, propietari del popular USA Today i de nombrosos diaris regionals als EUA, ha confessat que la incorporació de vídeo no ha donat els resultats esperats. En les retallades de Gannett, veiem l'evisceració gairebé final de les notícies locals. Són diaris que formen institució reconegudes com a democràticament vitals, fins i tot pels detractors més radicals dels mitjans de comunicació. El final de Gannett ara és a prop; la companyia està treballant actualment sota una oferta hostil d'adquisició per part d'un fons de cobertura desconegut l'única experiència demostrada del qual és la dels corbs volant sobre empreses en dificultats, a la recerca de les últimes mossegades de beneficis.

3) BuzzFeed ha estat la referència americana en viralitat dels mitjans digitals i de la tecnologia digital per tal de proporcionar «les notícies d'última hora més compatibles, informes originals, entreteniment i vídeo», que ara ha acomiadat el 15% de la seva plantilla i tancat la seva edició espanyola. Malgrat que BuzzFeed hagi pogut derivar feia pràctiques dubtoses de còpies sense autoritzar, la veritat és que els seus informes contra Trump han estat molt valorades pels seus col·legues més seriosos. En la història del periodisme és un innovador implacablement experimental, una companyia que va empènyer la resta de la indústria a considerar el món digital amb serietat i rigor. Més que ningú en els mitjans de comunicació, aquesta empresa va apostar per les simbiosis amb les plataformes tecnològiques. Va comprendre que els gegants de la tecnologia seguirien creixent, però pensava que això era una característica, no un error i calia col·laborar-hi. En crear contingut pensat per enganxar-se als algoritmes, BuzzFeed va pensar que es feia més gran, i que guanyava diners amb ells. Els acomiadaments d'ara parlen d'una perspectiva trencada. Google i Facebook no tenen incentius econòmics per a la simbiosi; tot el que BuzzFeed pot fer per ells, també ho poden fer les hordes en línia que fan continguts sense cost que les multituds celebren.

Com estan comprovant els conductors VTC, treballar en la digitalització no és tan fàcil com se suposava, pot morir el vell però el naixement del que és nou no té ni regles, ni temps. Han estat massa els anys en què Europa continental, i amb ella la major part d'economistes, s'ha deixat bressolar per la idea que ara també funcionés un procés permanent de creació, de destrucció i de reestructuració d'activitats econòmiques, és a dir, per a molts les mutacions tecnològiques només són uns mals moments que obligatòriament cal travessar per poder arribar a un final de prosperitat que estarà ancorat en les tecnologies que van impulsar el canvi. L'optimisme de la destrucció creativa no és tal en moltes activitats, com és el cas del periodisme en el seu conjunt. En l'era de la informació el nombre de periodistes ha disminuït. No és futurologia, és trist present. Sobre la qualitat del producte molt pot dir-se, però no sembla importar-los massa als que alimenten les seves necessitats d'actualitat i de reflexió sobre la gratuïtat del mòbil. Som actors d'una història d'imminent mort a càmera lenta i d'una emergència democràtica en potència, sense un final a la vista. Estem enmig d'una guerra d'informació global persistent. Vivim les nostres vides amb tecnologies que generen desconfiança i falsedat, que admeten poc espai per als matisos, on les complicacions es dispersen i es divideixen en tribus balbucejant i ignorants. És una època que hauria d'estar madura per als periodistes i per al negoci del periodisme, una professió que, tot i que s'equivoca sovint, és la millor manera que tenim de vacunar contra el sufocant diluvi de rumors i mendicitats.

Hi va haver temps en què l'objectiu de les marques era atraure els millennials, i van començar a gastar de manera intermitent i després decidida en publicitat digital, el que va portar a una explosió cambriana de nous llocs, nous formats, nous models de negocis. Des de la distància europea, és temptador veure aquesta recent onada d'acomiadaments als EUA com una cosa lamentable però no preocupant. Però és un error considerar aquestes retallades com un final lògic davant l'abundància d'un mar de mitjans digitals que només fa molt soroll.

No obstant això podem estar assistint a una devastació anunciada. La causa dels problemes de cada empresa concreta pot ser diferent, però col·lectivament, la sagnia americana apunta a una mateixa patologia del mercat subjacent: la incapacitat del negoci de la publicitat digital per dirigir-se a l'enorme espai significatiu de qualsevol persona, una possibilitat que només ofereixen els gegants tecnològics monopolistes. És la digitalització.