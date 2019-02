Anem tirant. Al món li queden dos minuts (dos minuts còsmics, s'entén) i aquí seguim estirant d'ell, del món i de nosaltres, com Déu ens fa entendre. Dos minuts còsmics han de ser mil anys o així, potser més, però al final, segons els científics, podria avançar-se amb un desastre nuclear oportú. Un representant dels empresaris, en una entrevista, diu que una contrareforma laboral seria com tornar al segle XX. El segle XX, pensa un, va ser millor que el XXI pel que fa als drets laborals. No sé per què el molesta. O sí, sí que ho sé, però no em cap al cap que els empresaris continuïn al segle XIX i que la seva aspiració sigui la de tornar a l'Edat Mitjana. És clar, que tampoc m'entra al cap que la gent vagi a la porta del jutjat a aplaudir Ronaldo com si fos un rebel, un revolucionari, un líder. Tot allò que no ens entra al cap acaba trobant acomodament en la realitat perquè la realitat té més metres cúbics que el crani.

La realitat és gran, d'aquí que al màxim a què puguem aspirar és a anar estirant d'ella. Per fortuna la indústria de l'entreteniment creix en magnituds directament proporcionals als disbarats. A majors quantitats de disbarat, més sèries de televisió. Sense sèries, aquests dos minuts de vida que li queden al món es farien insuportables. Ho dic perquè en les últimes reunions socials a què he acudit no es parla de res més. Fa la impressió que la gent veu les sèries en sessió contínua. Algunes són molt bones. Però no les veiem per això, perquè siguin bones. Les veiem per aturdir-nos, per no pensar.

En això, a meitat d'un capítol de El joven Papa (genial, per cert) truquen a la porta i és el noi de Glovo, que ens porta el sopar. Quan se'n va, treus el cap un moment al balcó i el veus pedalar amb aquesta caixa gegantina a l'esquena. Llavors durant trenta o quaranta segons, sents una fiblada de culpa. Però ara no parlem de segons còsmics, de manera que passen de seguida. En això sona el telèfon. Un amic, què com vas, et diu. Tirant li contestes i segueixes gaudint de la sèrie, i del sopar, mentre el món se socarra.