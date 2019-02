Què passa amb les empreses?

La posada a la venda de Pastas Gallo, amb més de 400 treballadors i tres fàbriques, és un esglaó en un camí iniciat fa uns mesos. L'empresa de Rubí va traslladar la seva seu a Còrdova el 2017. I potser s'uneix al grup d'empreses importants de casa nostra que es venen o s'han venut, i que han passat a mans estrangeres.

Tenim Codorniu i Freixenet amb majoria de capital internacional. El sector viu l'escissió d'una part de productors del Cava, que han creat Corpinnat, que vol ser una marca de nivell, ecològica, amb productes amb molts mesos de criança, i varietats com la Sumull. En aquest temps, la quota del nostre cava retrocedeix respecte a caves –la DO inclou onze províncies– de llocs com València, Extremadura; i caves de La Rioja, alguns, curiosament formen part de Codorniu o Freixenet.

Al mig de la batalla hi ha uns productors que no volen preus barats. I d'altres que els va bé un consum massiu, assequible, del producte perquè venen a l'engròs. La Denominació no ha sabut, o no ha pogut, crear una imatge de gran qualitat en àmbit mundial. Competir amb francesos i italians és difícil, i no han tingut èxit. Al contrari d'altres DO, com Priorat, i les potents Rioja o Ribera del Duero.

Les vendes d'importants empreses catalanes obeeixen a un cicle, a la por d'una davallada econòmica, o a una tendència mundial? Amb el pas dels mesos, veurem cap on anem. I quina dimensió pren aquesta realitat. Ja saben la frase: una empresa la inicia l'avi, la fa créixer el fill, i els nets se la venen. Allò cert és que sempre que hi ha incertesa econòmica, per la nostra situació política i de govern; per la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea, que es preveu traumàtica, i per un món global, on les crisis econòmiques també ho són, alguns propietaris d'empreses cerquen la liquiditat. La seguretat, a vegades no ho és tant, del diner a la butxaca i l'empresa venuda. La frase que cada acció i cada acte que realitzem té unes conseqüències concretes és molt indicada pels nostres temps. On tenim un excés d'informació, molta d'ella desinformació, i notícies manipulades per interessos particulars, econòmics i polítics, de vegades ocults, i que hauríem de conèixer, per entendre la nostra realitat i què hi ha al darrere d'allò que ens expliquen.