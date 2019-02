Si l'alemany fos un idioma global, el món es rendiria a Der Spiegel com el millor setmanari en vigor. Pel mateix, li recomano que es negui a una entrevista amb la publicació fundada per Rudolf Augstein. Els periodistes no deixaran ni un plec de la seva vida sense escrutar. Aquesta prevenció no va afectar Arthur Gregg Sulzberger, editor del New York Times en la cinquena generació de la família propietària, els Ochs Sulzberger.

L'editor sobreviu a la trituradora alemanya, potser perquè els parla en el seu idioma de dades, fortaleses, debilitats i errors. «El temps i els recursos són les dues coses que estan més en perill a la nostra professió ara mateix», a destacar l'enunciat en primera persona. La conversa resultant hauria de titular-se « Der Spiegel entrevista el New York Times», i constitueix una excel·lent síntesi de la vida a l'agitat cim del periodisme.

La vocació iconoclasta dels successius enginys humans obligava el New York Times a sucumbir, en l'era de la fugacitat definida per internet. Al contrari, la «dama grisa» no només es manté sense despentinar-se un cabell blanc, sinó que ha millorat la seva penetració fins a convertir-se en referent planetari. A.G. Sulzberger explica la puixança de la seva capçalera, amb dos milions i mig de subscriptors digitals i milió i mig en paper, recorrent al múscul informatiu. Des del titular ja avança que «Per produir bon periodisme no hi ha dreceres». On la «producció» elimina les temptacions literàries, però l'ambició dels objectius enllaça amb l'eslògan promocional de la seva capçalera. «Trobar la veritat és difícil, però hi ajuda tenir 1.500 periodistes». L'editor recorda que només la delegació del seu periòdic a Washington està formada per un centenar de persones.

Donald Trump ocupa una porció destacada de l'interrogatori, paraula a emprar en tota la seva extensió. A la polaritzada premsa espanyola, xocarà la resposta de Sulzberger, «cobrim aquest Govern igual que qualsevol altre, amb lleialtat i agressivitat». De nou cal reparar en el terme agressiu, que defugirien fins i tot els periodistes que el practiquen amb acarnissament. Quan l'actual president es va queixar de les feres columnes de Maureen Dowd, l'editor li va replicar amb un estoic «no és culpa teva, és el teu torn».

Enfront de la divisió cuirassada alemanya, Sulzberger no es refugia ni en la poesia ni en la nostàlgia. Va abanderar la crítica despietada de la insuficient digitalització del Times, però avui parla sense titubejar del present que ha de llaurar un futur. «Per canviar, el més important és tenir una comprensió profunda del que no ha de canviar».