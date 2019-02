Temperatures marítimes a l'interior

Marta Gargallo Garasa GIRONA

Cada dia un grup de nedadors d'un club gironí i desenes de socis i afiliats ens tirem a les braves aigües de la piscina municipal de Salt per dur a terme un llarg i fatigat entrenament o simplement per relaxar-nos una estona. Efectivament, braves. No perquè si­guin turbulentes o hi hagi forts corrents, és una piscina, sinó pel fet de la baixa temperatura en què està l'aigua. Sí, segurament es trobarà dins dels límits establerts. Tanmateix, penso que és un fet que està perjudicant a molts, qui ja han donat a conèixer aquest problema, i els responsables no han fet res al respecte. Ens mostra això la poca importància a la satisfacció dels socis? Quin és el preu d'augmentar uns graus la temperatura?



El Síndic de Greuges escolta PAU d'Anglès

Pere Espinet Coll Anglès

El grup municipal PAU (Per Anglès Units), preocupat per una part de les estructures de l'Escola Pompeu Fabra, va enviar un escrit i fotografies al Síndic de Greuges, el passat mes de desembre, detallant tot el que al nostre parer calia estudiar o avaluar.

Un cop estudiades les consideracions de PAU, el Síndic ha demanat a l'Ajuntament d'Anglès que trameti un informe de l'arquitecte municipal per tal de verificar l'estat del mur de contenció, així com també les mesures que s'adoptaran si s'escauen. Referent a l'arbrat l'Ajuntament ha procedit a podar els pins que envolten l'escola.



Sincerament,

ho penso així

Xavier Serra Besalú girona

Sentint certs senyors de la fiscalia i el contingut dels informes que han fet alguns tinents coronels i altres militars, erigits en botxins, que titllen de violència el meu comportament –i el de tanta gent normal, ciutadans lliures!– el dia 1-O (i els dies d'abans i després, ja que judiquen sobre «el lliure pensament», en sentit ampli), penso que algú hauria d'estudiar el rerefons –educació, moral, interessos, guanys, condicions i activitat,...– d'aquesta gent que escriu o parla contra els presos polítics, i contra cadascú de nosaltres: o bé son «ninots d'un sistema feixista», o –si realment s'ho creuen, i volen salvar no sé quina pàtria– haurien d'haver estat escollits pel poble, i no posats a dit per fer la «feina bruta» de les clavegueres estatals.

Per això tenim aquests policies, militars i jutges? Seria molt millor no tenir-los i ser una societat lliure i democràtica de debò.

I després, i per a mi encara pitjor, uns polítics abans honorables que, ara, estan cagats –que canvien com els penells un dia de tempesta– per la por a perdre els vots de tants ciutadans entabanats per la TV i el populisme vergonyós.

Em pregunto: no tenim quasi cap persona valenta, o sincera, en els partits no catalanistes? Quin egoisme! Quanta misèria moral!

En fi, si volen, puc ser més concret però no pas més clar.

Visca la llibertat! Visca la pau!