Jutges i fiscals d'extrema dreta

El manifest llegit a la plaça Colón el va redactar segur la gent de Vox. Era neofeixista. Més mentides en tan poc espai és impossible. Demostra les poques conviccions democràtiques dels que la van convocar. Però un dels aspectes que han passat desapercebut és aquest paràgraf: «Per respecte a totes les generacions d'espanyols que han fet possible la nostra democràcia, per respecte a la legalitat i pel compromís ferm de seguir construint, com van fer altres abans que nosaltres, un país en llibertat». Qui va fer possible la democràcia a Espanya? Gent de molt diverses procedències geogràfiques i ideològiques. Tots, però, amb un denominador comú, eren d'esquerres i republicans. I en primer lloc el PCE i el PSUC. En general persones perseguides per les idees d'aquells que es manifestaven a la plaça Colón.

Vox és l'acusació popular del judici contra els republicans catalans. Una vergonya més. Us imagineu a l'AfD –Alternativa per Alemanya– en un judici similar? Però el més fotut és que sis dels set membres del tribunal són d'extrema dreta. Cap d'ells va lluitar per la llibertat. Alguns tenen edat per haver-ho fet. I dels dos fiscals, un comet l'error garrafal d'actuar com ho feia contra ETA, l'altre és antiavortista en l'òrbita del més radical extremista Ruiz Gallardón. L'instructor, el tribunal actual i els fiscals, coincideixen totalment amb el relat de Vox. Què s'ha pensat José Zaragoza d'anomenar «murs humans» els que estàvem en un col·legi electoral l'1-O! Ells sí que formen part d'un mur humà construint una enorme injustícia. Són tan reaccionaris que no s'adonen que no poden insultar aquells que també els paguem el sou. El fi, l' aznaridad, com ho definia Manuel Vázquez Montalbán, amb la FAES està guanyant la partida. Mana més Aznar ara que quan era president de govern. El PSOE han jugat de farol, creient que sense fer res els votarien els pressupostos. Borrell, molt espavilat, ho havia anunciat. Creien que Pablo Iglesias els faria la feina durant dos anys a canvi de res. Quina alternativa té el PSOE? Us ho diré: cap. Ciutadans sempre votarà la dreta.

Jo reclamo al PSOE la promesa de l'indult el dia després de la sentència. El multimilionari i nacionalista espanyol Felipe González va indultar els del 23-F, eren els qui van disparar al Congrés, van segrestar tots els diputats i van treure tancs al carrer. Els demanaven menys anys de presó que als republicans catalans. El PSOE pretén no governar mai? Imaginem que el Parlament i el Govern proclamen de veritat la república catalana, baixen la bandera espanyola, ho publiquen al DOGC, es parapeten als despatxos, armen a la població i esperen la reacció del Govern espanyol. Quines penes els demanarien? Les mateixes que ara. El missatge que dona l'Estat és el següent: si ho torneu a fer, feu-ho fins al final, pagareu el mateix. Missatge rebut.