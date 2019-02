Si ets periodista, els propers mesos són ideals per trencar-se la cama, o les dues i per diferents parts i amb un bon grapat de lligaments esfilagarsats, amb la finalitat de quedar-te a casa fins a l'estiu llegint unes quantes obres clàssiques, com ara República de Plató, El capital de Marx o El contracte social de Jean-Jacques Rousseau. O sense tanta ambició: jugant a la Playstation.

Trencar-se les cames, per molt dolorós que sigui, és, en qualsevol cas, un pla infinitament més suportable que empassar-se un judici incomprensible, unes eleccions generals evitables i perilloses i unes inabastables eleccions municipals. En política ja no hi ha res estable. Ja no existeix res previsible. Tot és ràpid i tot és tàctic. El que en política ara sembla impossible, en qüestió d'hores és probable i, en pocs dies, es converteix en realitat. El repte actual és aprendre a conviure en circumstàncies com les actuals, on els partits polítics ens volen fer creure que tot és apocalíptic i que ells son l'únic antídot contra el caos. La política s'està convertint en un problema de salut per la permanent angoixa col·lectiva que crea i pels posteriors trastorns que genera.

La dreta espanyola (tota ja extrema) s'ha convertit en l'Hidra de Lerna, la serp verinosa de tres caps de la mitologia grega que està fent tot el possible per destruir la convivència i la política. Una dreta que en lloc de parlar busca esclafar i que, amb la manifestació de diumenge a Madrid, ha aconseguit destruir qualsevol oportunitat per al diàleg amb l'única finalitat de tornar a aconseguir el poder. Caigui qui caigui i amb els mitjans que calguin, encara que estigui al límit o fins i tot en ocasions l'ultrapassin amb guerra bruta o molt bruta. Amb un socialisme que, si convoca eleccions, pot fer la jugada de la dècada o la cagada del segle. I amb un independentisme català convertit en l'exèrcit de Pancho Villa, incapaç de refer lideratges, sobrevivint a una presidència llastimosa i havent de suportar unes presons preventives injustificables.

Si en les properes setmanes em trenco les cames, serà pura casualitat.