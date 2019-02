Els judicis mai són com semblen. Com els interrogatoris no són gens fàcils per a cap de les dues parts. He vist com un antic alt càrrec de la Generalitat va ser absolt en una causa per una pregunta molt ben formulada per part de la defensa i molt mal contestada per un testimoni. Igual que un altre antic responsable del Govern català, que va ser desimputat per un error de dates comès al principi de la instrucció en un informe de la Guàrdia Civil. L'error es va anar repetint fins que el polític va aconseguir sortir-ne quasi il·lès. El fiscal Fidel Cadena, que dijous va interrogar Quim Forn, va semblar desinformat, poc preparat i més que despistat, i així ho van recollir desenes d'articulistes, contertulians, periodistes i analistes del judici del procés. Les nombroses relliscades de Cadena es van convertir en la sorpresa de la jornada i van ajudar a donar una imatge de victòria de l'extitular d'Interior per sobre del representant del gran ministeri públic. Però Cadena es va endur algun peix al cove. Va aconseguir que Forn admetés que els Mossos no van actuar abans de l'1 d'octubre de 2017 per impedir el referèndum, malgrat haver-hi una ordre judicial que els hi obligava. Bona part del llarg interrogatori acabarà essent palla i seran detalls com aquest els que podran influir en les conclusions i en la sentència. El fiscal no és idiota, encara que ho pugui semblar.