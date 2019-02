Tot es mortadel·litza

A Raül Romeva, encausat en el procés del Procés, li va ser confiscat El Jueves, segons la seva família. La portada coincideix amb el que opina qui va ser conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, si no flaqueja la seva fe i segueix adscrit al pensament general independentista. Es titula « Un juicio de tebeo» i està il·lustrada amb un brillantíssim homenatge a Francisco Ibáñez, l'historietista més famós i prolífic d'Espanya.

A la portada s'hi dibuixa el judici al Tribunal Suprem i s'aprofita la calba de Romeva per mortadel·litzar-lo amb un vestit de ratlles i bola de pres al costat d'un Oriol Junqueras (i un d'aquests ratolins víctimes de gats d'Ibáñez), de la mateixa manera. Davant ells passa un jutge amb traça de brut, ferradura a la puntera de la sabata i soga de forca a les mans. Mortadel·lo Romeva li diu a Filemó Junqueras en pura gramàtica d'humor brugueresc: «Però jefe, què li fa pensar que aquest jutge no serà imparcial?».

El dibuix sembla fet pel mateix Ibáñez quan dedica més de mitja hora a una il·lustració i tot l'acudit és Ibáñez en tots els sentits. El primer, la seva forma de tractar els temes sense tractar-los, reduir-los a un nom o una caricatura i portar-los al seu terreny de gràcies de res.

D'aquesta manera, manera mortadel·lesca, El Jueves s'evita aprofundir i problema amb el seu públic. Però la idea que el judici és un tripijoc sense garanties per castigar uns polítics, sense entrar en els fets, és la que van deixar veure les defenses dels acusats i la que creuen els independentistes, entre ells Romeva. Només és una altra mostra de la mortadel·lització de la política perquè no faci falta cap més cronista que algú com Francisco Ibáñez, que tracta els assumptes sense entendre'ls, ni ganes.