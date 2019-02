Amer

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Aquest dissabte proppassat diputats de Ciutadans van visitar el poble natal de Carles Puigdemont, Amer, amb la intenció de retirar els llaços grocs que hi poguessin trobar. La imatge d'aquest petit grup a la plaça del poble o recorrent els carrers a l'hora de complir amb el seu objectiu era absurda.

Absurda perquè immediatament els veïns tornaven a posar-n'hi de nous; absurda perquè només pot correspondre a algú que té un desconeixement total del país més enllà d'uns àmbits molt concrets i de segur que reclosos en ells mateixos, no fos cas que s'obrissin a conèixer qui són els altres; i, encara, més absurda perquè ve condicionada no pas per la pretesa llibertat que reclamen, sinó per l'odi que impregna el fet, tal com ja va passar a Torroella no fa gaire, de manifestar-se allí on saben d'entrada que més dolor poden causar en els parents, amics i veïns dels oponents polítics empresonats o exiliats.



Càncer infantil

pere espinet coll anglès

Aquest passat 15 de febrer fou la Diada Mundial del Càncer Infantil. Malauradament, ca­da any, es diagnostiquen més de mil nous casos a Espa­nya. Val a dir, però, que l'índex de supervivència és molt elevat, gràcies a les sinergies su­ma­tòries de les investigacions que es duen a terme, els professionals involucrats i la fe de su­pe­ració de les famílies afectades.

Caldrà que plegats fem possible que tots els infants que tinguin aquesta «anomalia» puguin accedir als tractaments que es mereixen, tot millorant les aportacions dels nostres diferents governs.

Ara que tots estem immersos en els processos electorals, que per egos a voltes deixen de banda les necessitats i recursos bàsics que calen als més desprotegits, seria bo que el nord de les brúixoles ens orientés. Les eleccions, en principi, són cada quatre anys, i la vida dels infants, tot i les anomalies, de ben segur que pot tenir un llarg recorregut i amb una bona qualitat de vida.

Espero i desitjo que la brúixola no ens falli.



Felicitats a l'equip de neurocirurgia

del Trueta

M. Carme Ribas i Mora filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora. GIRONA

Divendres ens arribava la notícia que l'equip de neurocirurgia de l'hospital Josep Trueta havia participat en la descoberta d'una malaltia fins ara no identificada.

Els avenços en genètica de les últimes dècades han permès identificar gens responsables de malalties ja conegudes i d'altres de noves.

Penso que, per a una gironina que té com a hospital de referència l'hospital Dr. Josep Trueta, és tot un honor llegir i poder comptar amb la notícia d'aquesta descoberta i més en uns moments en els quals la sanitat està força maltractada.

Vagi doncs la meva satisfacció i felicitació, fent un especial encís al Dr. David Genis, a qui vaig tenir el gust de conèixer, i la resta de companys de l'hospital Josep Trueta, l'hospital Santa Caterina, juntament amb la Universitat de Navarra i l'Institut de Biomèdica de Bellvitge (Idibell).

Que per molts anys notícies com aquesta siguin les que ens arribin de referent dels nostres hospitals.