Incívics amb cotxe

Cada dia, poc abans de les nou del matí, hi ha prop de vint cotxes que aparquen sobre les voreres del carrer que dona accés a l'escola dels meus fills. Aquests campions de l'incivisme estacionen just després d'un gran cartell de color groc i ben visible amb el text «Zona especial de protecció del camí escolar - Per la seguretat dels infants no aparqueu a les voreres». Són una colla d'incívics, maleducats i egoistes perquè a escassos cent metres de l'escola hi ha espai de zona verda i un hotel on es tolera l'aparcament temporal als pares que acompanyen els seus fills amb cotxe.

Tothom sap que no es pot aparcar sobre la vorera, com tothom sap que no es pot circular en direcció contrària. Aleshores, per què l'Ajuntament posa cartells? Suposo que per apel·lar a la consciència cívica d'aquests pares. No serveix de res, com també és inútil enviar de tant en tant un agent de policia a advertir, amb la boca petita, que la pròxima vegada que els vegi els posarà una multa.

Diferents ajuntaments catalans han posat en marxa les anomenades zones «petó i adeu», unes àrees al voltant de les escoles perquè els pares parin el cotxe el temps just perquè els nens i nenes baixin del cotxe, agafin la bossa i s'acomiadin dels seus pares. I si ho provem a Girona?