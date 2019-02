Una escletxa

de llum

Lluís Torner i Callicó GIRONA

En parlar d'una escletxa de llum, voldríem fer referència a dos temes, si voleu ben diferents l'un i l'altre, però que, aquestes darrers dies, ens feien veure el panorama un xic ennuvolat.

En un principi la situació del Girona, el nostre equip per excel·lència, que ens feia tèmer un mal final de Lliga, donat que feia molt que no guanyava; per tant, la victòria contra el poderós Madrid ens va tornar a animar, fent-nos veure, novament, la llum.

Això ens va anar molt bé, també, per aclarir un xic l'estat d'ànim, aquests dies, més enfosquit que mai, en haver començat el judici, dels nostres polítics, que ens farà restar intranquils, fins a no veure el resultat final. Veient les ganes d'un sector de gent, polítics i no, que els desitgen el pitjor, i que no s'estan de manifestar-ho públicament, mostrant una considerable manca de sentiments, front de la situació, no tan sols dels empresonats, sinó també de les respectives famílies, ens fa estar molt tristos.

Per tot plegat, la victòria del Girona, ni que sigui per uns instants, ens ha aixecat un xic la moral, pensant que, tant de bo, pogués ésser un presagi que tot acabi prou bé. És el nostre parer.



Els que ens netegen els carrers

Núria Bonet i Malàs Girona

Pensava que el cas dels escombriaires de Girona s'havia esbaït. Però no. Ara resulta que posaran xips al carretó, la butxaca i al cistell de 3 treballadors.

Personalment penso que és una feina tan lloable com qualsevol i tots ells deuen ser prou competents per defensar els seus sous.

És de pena protegir els seus aparells denigrants perquè no sofreixin la freda humitat gironina. És patètic.

Ens posaran un xip a TOTS?



Responsabilitats no assumides

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

Quan un autònom s'estableix amb el seu negoci, assumeix uns riscos i cal que faci una bona gestió per no arruïnar-se. Amb la justícia i l'Estat, sembla ser que la cosa va diferent. Si són sancionats per un estament superior, la sanció la paga l'Estat, o sigui, nosaltres. Això explica que es facin tants disbarats. Cas Castor, AVE, aeroports i tants i tants d'altres. Molt diferent anirien les coses si a aquests gestors, polítics, funcionaris els passés el mateix que als autònoms. No dic que hagin d'arruïnar-se, però sí que els seus errors afectin les seves economies, pagant ells una part de les sancions. I ja que hi som posats, demanaria que, cada vegada que s'han de repetir eleccions, perquè els partits no troben la manera de posar-se d'acord, se'ls passés factura dels costos que representa repetir eleccions. A veure si d'una vegada ens traiem de sobre tots aquests paràsits que fan que no tinguem els serveis que ens mereixem.



Són «salvadors de la pàtria»?

Xavier Serra Besalú GIRONA

He escoltat les raons que presenta el personal de @justiciagob en el judici als presos catalans. Convindria aclarir si aquests senyors es consideren realment «defensors» o «salvadors» de la pàtria, com, en el seu moment, van intentar ser-ho Franco, Tejero i alguns més.

Si no són jutges sinó part d'un pla, condicionats per uns ideals tan nacionalistes com els que condemnen, per què tenen aquest poder absolut?

A mi em sonava que volíem ser una democràcia i no una autocràcia: era un error?