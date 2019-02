Piròmans i bombers

La política, com molts altres àmbits de la societat, acostuma a tenir tendències. Durant una època ens deixen bocabadats aquells líders que considerem animals polítics i que marquen el rumb amb omnipresència i autoritat, després aquests deixen d'estar de moda i la societat es decanta per tecnòcrates més aviat mediocres i grisos, fins que arriben els populistes, aquells que exerceixen d'encantadors de serps i saben estar al costat de la ciutadania sense necessitat d'aportar massa res. I uns s'alternen amb els altres amb total naturalitat i, de vegades, fins i tot, han arribat a conviure en diferents èpoques de la nostra història recent.

Ara, però, veiem com una nova classe política irromp a la nostra actualitat. Es tracta d'uns éssers que no és poden emmarcar en cap de les categories anteriors, que tenen com a principal característica ser uns piròmans en tot allò que toquen o que fan. El seu estil no és altre que buscar el conflicte, crear enfrontament o perseguir la polèmica, perquè només justifiquen la seva existència per la confrontació. Són una espècie sense escrúpols, sense ètica, sense moral i dediquen el seu dia a dia a provocar un incendi permanent. Penso que no cal que hi posem noms, perquè a cadascú li sortirà una llista ben llarga d'aquests desgraciats i també desgraciades que tenen com a únic objectiu portar la tensió a la vida quotidiana de milers de ciutadans.

Ara que s'acosta un veritable tour electoral, estarà bé fer el simple exercici de veure i de definir quina tipologia de polítics tenim al davant. Malauradament, ja sabem el resultat, la classe dominant són els piròmans que han vingut per cremar-ho tot i l'estil que viurem els propers dies i setmanes no serà altre que l'insult, el menyspreu, la mentida, la manca de respecte i la provocació. Hauríem de seguir l'exemple d'Amer i tirar molt lleixiu a les places i carrers de casa nostra per desinfectar el pas de tants piròmans o esperar que la propera tipologia de polítics siguin els bombers.