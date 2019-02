Contrapunt d'una radial necessària

JOAN JANOHER I SADURNÍ VULPELLAC

Ens trobem en un dilema prou denigrant per l'interès econòmic d'una ciutadana del municipi de Forallac en no permetre fer un vial de circulació, a la Urbanització Puig de Sant Ramon de Vulpellac, Baix Empordà. És molt preocupant tenir aturat un projecte vital com beneficiós, per a tots els veïns de la urbanització esmentada, i pendents d'una resolució judicial que obriria la comunicació puntual, quelcom imprescindible, dels ciutadans i veïns, per aconseguir connectar-se amb la C-66 i donar fluïdesa al trànsit rodat, descongestionant els vials que fins avui hi circulem tots plegats. Cal prendre una mesura més seriosa?

Puc dir obertament què això és un contrapunt d'estancament de millora a les comunicacions, on tots plegats: tenim el dret de veure'ns afavorits, per la disminució de cotxes i riscos d'accidents, als carrers del Puig de Sant Ramon.

La rotunditat del No a l'obra en qüestió condiciona l'habitalitat de centenars de persones, que residim a la sona. La infraestructura és mes que necessària, atès que ja fa uns quants anys que l'Ajuntament del municipi va acordar i decidir el projecte qüestionat i que fou aprovat per una majoria. Però la contra ha sortit de la propietària d'un terreny, que es nega que hi passi la radial. Un punt a la contra, per la insensibilitat.



El mirall, la poma

i el petó

Joan Boronat Lecha Blanes

La poma enverinada de l'Estat, l'espanyolisme, sigui l'extrema dreta o l'esquerra dretana (PP, PSOE, Cs, VOX, etc.), necessita creure's que la seva farsa és democràcia, i com la malvada madrastra del conte, per voler ser la dama més fonamental del reialme, preguntà al seu mirall màgic: mirallet, mirallet, qui és el més democràtic d'aquestes contrades? Com que la bruixa no veia nítida la resposta del mirall, va activar el Tribunal Constitucional, els jutges i els fiscals, enviant a presó i forçant a l'exili gent innocent; va al Tribunal Europeu de Drets Humans (Pedro Sánchez) gallejant democràcia espanyola; el ministre d'exteriors nega fets que van ser constatats per periodistes internacionals i tothom va veure; s'editen vídeos plens de falsedats i prepotència, participats per individus de dubtosa honradesa. És lamentable i trist comprovar com per culpa de la por a perdre subsidis, o la ignorància i la incompetència d'alguns polítics, els presidents d'Extremadura i d'Aragó, que no saben guanyar vots si no és a base de catalanofòbia, com malèvols i envejosos germanastres, recolzen la madrastra.

Què espera el Tribunal Europeu de Drets Humans i altres institucions internacionals, a entendre i reconèixer que aquest judici, i la inexistent democràcia de l'Estat espanyol és tot una farsa, una venjança i una tortura pels líders socials i els dirigents polítics catalans i una amenaça i un insult als que creiem en una Catalunya lliure i neta de franquisme? Què espera la Unió Europea a tractar com a ciutadans europeus set milions i mig de persones? Com va dir el president Torra, la UE és titella, sí, però, ho és del capitalisme, dels poders fàctics globals. Farà la UE el petó per desfer l'encanteri i ens ajudarà a llançar la malvada madrastra daltabaix del barranc?



U d'octubre

salvador tarradas gualta

Als jueus de Sepharad / avui dia els deixen estar / perquè prou feina tenen / a perseguir els catalans. / Els franquistes neguen / l'u d'octubre amb ferits. / Que en sou de beneïts! / N'hi ha per sucar-hi pa. / Com voleu que ho reconeguin, / si fins i tot neguen la Shoah?

La unitat fatxa, sobre la veritat. / (no tenim en Pepe que foti l'arruixat) / Se'ls en pixa la democràcia / i el que puguin dir a Europa / quan està en perill la pàtria / i la caixa de tota la tropa / La seva gran aspiració: / ficar els mals catalans a la presó; / i fabricar-ne d'altres, / mesells, tòtils i més aptes.

Patriotes blaus de Blanquerna / violents, nazis i condemnats / són enviats a casa perdonats / perquè certifiquen tenir feina / i boques que alimentar. / Uns servidors del poble, / pacífics, nobles i tolerants, / sense judici són tancats. / Tant se val si tenen una llar / i fills que s'enyoren esperant.



Pacte a favor

de la natalitat

Jesús Domingo Martínez girona

Espanya necessita un pacte a favor de la natalitat que passa pel foment actiu de l'ocupació i la seguretat laboral, fomenti la conciliació i promogui el matrimoni. L'estabilitat ajuda a la fecunditat i contribueix a establir relacions familiars sòlides que enforteixen la solidaritat intergeneracional i la cura dels nens i de la gent gran. La qüestió és greu i requereix decisió i voluntat d'acord. No es trac­ta de dretes o esquerres, es trac­ta de supervivència i de man­tenir el nivell de benestar so­cial.

La CGT no es troba entre els sindicats que donaven suport a la vaga del 21-F, com publicàvem ahir a la pàgina 6.