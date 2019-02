L'ocàs dels jacobins?

Per quin motiu els vells jacobins del PSOE volen liquidar políticament Pedro Sánchez? Per quin motiu també el vol fora aquell poder econòmic que es dedica a merdejar en política? Per quin motiu els jacobins i aquest poder econòmic pretenen una aliança entre un PSOE sense Pedro Sánchez amb els Ciutadans d' Albert Rivera, quan aquest partit de dretes ja ha consumat el pacte amb l'extrema dreta homòfoba, racista i hater?

Diuen que el motiu és perquè Pedro Sánchez té la intenció de solucionar el problema català amb un nou enfocament, que no passi per la via policial i judicial ni per afeblir (o exterminar com volen el PP, Vox o Cs) l'autogovern català. Alguns jacobins diuen que Sánchez vol posar sobre la taula un referèndum, o similar, per a Catalunya, induït per un polític del qui els jacobins es refien encara menys que dels mateixos independentistes: Miquel Iceta. Una manera estranya de veure-ho, quan Sánchez ja ha dit que mentre ell sigui president Catalunya no exercirà l'autodeterminació. I més quan l'actual president del Govern espanyol va donar suport a l'aplicació, actualment qüestionada jurídicament, de l'article 155 per part del govern de Mariano Rajoy. I amb un Miquel Iceta havent de defensar-ho i fent-se fotografies que el perseguiran la resta dels seus dies.

El motiu de l'operació de demolició de Sánchez té un origen més humanament miserable. És una guerra fratricida pel poder. L'enfrontament es va fer irreconciliable i a tomba oberta quan els jacobins van fracassar en l'operació sultana, com alguns socialistes van anomenar l'intent de posar Susana Díaz al capdavant del PSOE per treure del mig Sánchez i la posterior, encara que de moment tímida, reacció de l'entorn del president espanyol per portar al geriàtric de la política els jacobins i apartar els seus seguidors dins del partit.

Els jacobins van forçar la primera derrota de Sánchez quan aquest es va negar a donar suport a la investidura de Rajoy. En canvi van ser dolorosament derrotats quan Sánchez va guanyar la moció i es va convertir en president.

Ara estem davant de la batalla possiblement definitiva: si guanya Sánchez, els vells centralistes que fa anys que van abandonar la socialdemocràcia abduïts per les multinacionals i els plaers de la vida milionària quedaran definitivament expulsats del taulell de les influències polítiques.