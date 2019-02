Feixistes a Cotlliure

No hem de ser cruels, amb els pobres llacistes que van anar a Cotlliure a increpar els republicans que es disposaven a retre homenatge a Antonio Machado. És natural que ells vegin feixistes allà on hi havia familiars d'exiliats, no són gent de gaires llums, ocupats a fer repúbliques no tenen temps de llegir. Des de la perspectiva llacista, tothom que no porta un llacet groc o, en el seu defecte, un pin que demana la llibertat dels «presos polítics» és feixista. A saber qui devia ser, aquest tal Machado enterrat a Cotlliure, segurament algun militar dels que l'any 1936 -o 1947, jo que sé- van participar en aquella guerra d'Espanya contra Catalunya, això m'ho van ensenyar al cole.

Ells van a passar un dia primaveral en un poblet francès, la resta sobra. Que uns avis juguen a petanca i beuen pastís? Feixistes. Que una senyora surt de la boulangerie amb una baguette? Feixista. Que fills d'exiliats s'acosten al cementiri? Feixistes amb més raó, a sobre parlen espanyol. Que en Pedro Sánchez pretén honorar els exiliats? Feixista, l'únic exiliat que mai ha existit al món viu en un palauet a Waterloo. No és fàcil, no, ser lluitador antifeixista a la manera catalana, quan no hem d'impedir per la força actes de partits legals i democràtics, hem d'increpar en Serrat o la Coixet, i, quan no, hem d'insultar els porcs que volen retre homenatge a aquest collons de Machado, ara penso que a veure si ens hem confós i era només un futbolista que va anar a morir a França, és igual, segur que era feixista.

Després que aquests patriotes catalans indiquessin com hauria sigut la republiqueta que ens volien imposar, els suposats intel·lectuals es queixen que la bandera col·locada a la tomba de Machado no fos la republicana, intolerable, on s'ha vist ofensa igual. Aquests, però, tenen raó. En Sánchez hauria d'haver posat al cementiri de Cotlliure la tricolor, per fer memòria i recordar a tant d'indocumentat que, per molt menys del que han fet els líders del procés, la República va tancar Companys i tot el govern en un vaixell i va ordenar l'exèrcit ocupar Generalitat, ajuntaments i carreteres, amb desenes de morts i 3.000 empresonats. Amb la tricolor onejant, airosa.

Sí, a Cotlliure hi havia feixistes, però duien llaços grocs.