Assaltants de carrer

Des de fa un cert temps en determinades cantonades del centre de la ciutat de Girona hi ha uns grups de persones -dues o tres i majoritàriament joves- que porten unes armilles de colors cridaners i una carpeta a la mà. D'entrada no s'identifiquen. Tenen una manera molt peculiar, per dir alguna cosa, d'acostar-se a la gent. Tots més o menys segueixen un patró. Amb un to bastant elevat intenten cridar la teva atenció perque t'aturis. Recentment em vaig trobar amb un cas: «Company! Tens un moment?», aixecant la mà a l'alçada del rostre. És clar, d'entrada l'únic que en surt és un «no!», perquè no crec que sigui la millor manera de demanar-te alguna cosa. Tots aquests grups asseguren que treballen per alguna ONG i el que demanen és una contribució econòmica. No crec que sigui la manera d'actuar, assaltar literalment la gent al carrer. No crec que facin algun favor a aquestes organitzacions, totes amb un cert renom en el camp de la cooperació i la solidaritat. No sé tampoc si realment aquestes ONGs coneixen que aquesta és la manera que tenen d'actuar els que asseguren que són els seus representants. Segur que hi ha altres maneres de fer, perquè d'aquesta forma el que fan és que la gent -que habitualment ja som desconfiats- faci un pas enrere i ni es plantegi col·laborar.