Pervertir el pesament

Ja fa temps que hem perdut el debat de les ideologies. Ja no es parla de dretes i d'esquerres i quan es fa, és tal la confusió (situació totalment premeditada) que és impossible discutir sobre el tema. Persones que s'autodefineixen d'esquerres, voten les dretes, exerceixen com a tals i en tenen totes les actituds. Però aquí ningú es declara de dretes perquè molts estan convençuts que són d'esquerres. L'etern debat ideològic, a Catalunya s'ha substituït per l'eix independentisme/unionisme i s'ha confós volgudament amb el d'esquerra/dreta. Si ets independentista, ets d'esquerres i si ets unionista, ets de dretes. El punt intermedi –la mal anomenada equidistància– o la crítica a les tesis sobiranistes, encara que sigui constructiva, és sinònim de pecat mortal. El llenguatge i el pensament s'han pervertit de forma llargament estudiada i per això hi ha persones capaces de justificar Toni Albà i fer-ho en nom de la llibertat d'expressió. El que va fer el còmic no té res a veure amb la llibertat d'expressió; és simplement un insult a la líder de Ciutadans i a totes les dones que exerceixen la prostitució, la majoria d'elles obligades per les màfies. Mala idea va tenir Toni Albà, que no va calcular el mal que podia fer i ni tan sols va tenir la valentia de rectificar o de, simplement, demanar perdó.