El Brexit, una cosa bona

S acosta el Brexit. I abans de consumar-se, l'economia britànica ha perdut un 2% de la seva potència (PIB) des de 2016, segons la comissió de política monetària del Banc d'Anglaterra. Una pèrdua d'uns 46.700 milions d'euros a l'any en ingressos. Els defensors de la sortida deien que el Regne Unit s'estalviaria uns 408 milions d'euros només en les despeses que els suposava ser membres de la UE, i que el millor era invertir aquesta quantitat en sanitat. La realitat? Es perden en ingressos uns 933 milions d'euros a la setmana. Són uns 64.000 milions d'euros des que va tenir lloc el referèndum el 2016. És a dir, sense que s'hagi produït el Brexit, el país ja ha sofert un patiment greu. La inversió empresarial al Regne Unit s'ha estancat, mentre que en altres països del G7 ha pujat més d'un 6%. La lliura ha perdut un 15% del seu valor des de juny de 2016, quan es va votar sortir de la UE. Moltes empreses, igual que a Catalunya, han tret les seves centrals generals perquè no volen continuar arriscant-se a perdre negoci. Els britànics també han perdut dues institucions europees com l'Agència Europea del Medicament, que s'ha mudat a Amsterdam i no a Barcelona, i l'Autoritat Bancària Europea, que es trasllada a París. Separar-se de la UE (i d'Espanya) no tindrà conseqüències econòmiques. Obvi, no?