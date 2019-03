Lili Marleen

El parlament d'Europa ha obert les seves portes a un feixista perquè pugui propagar odi amb total impunitat contra les dones, els immigrants i les minories europees. La conferència l'ha vociferat el número dos del partit ultranacionalista espanyol Vox. El militar i advocat Javier Ortega Smith, que ens recordaria algun llunàtic personatge d' Allo, Allo, si no fos perquè ell no fa ni puta gràcia, malgrat que fa tres anys va protagonitzar una escena grotesca quan, acompanyat d'una banda de passerells, va intentar conquerir Gibraltar, desplegant-hi una bandera espanyola, i ara es passeja pel Tribunal Suprem com si fos un personatge circumspecte.

Dimecres, des del parlament dels europeus, va proclamar amb un to a l'estil Roland Freisler i davant d'un grapat de vehements seguidors, que si no arriba a ser per l'Espanya ultracatòlica dels vells reis, totes les dones d'Europa portarien actualment burca. Després que un eurodiputat discrepés sobre la conferència –si es pot anomenar així el guèiser de bilis d'Ortega Smith a Brussel·les– va proposar a un altre pinxo d'agredir-lo entre tos dos, com van captar les càmeres de televisió.

Així és Vox i d'aquesta manera s'ha profanat el parlament dels europeus, un projecte sorgit després de la Segona Guerra Mundial, ideat des de l'esquerra per, entre d'altres objectius, evitar que mai més els fanàtics promoguessin cap neteja ètnica. «Manifest per una Europa unida i lliure», va ser el primer document. D'allò hem passat a obrir les portes a un nou però absolutament identificable i perillós fanatisme que idolatra allò que va voler combatre amb la Unió. Una extrema dreta que pretén relegar les dones i combatre la immigració per raons de creences, sublimant els reis que van esclafar els musulmans. Dividint de nou la societat entre moros i cristians i apropiant-se d'Espanya. I el més greu de tot plegat és que a diferència de l'Europa més civilitzada on l'extrema dreta té el pas barrat cap els governs, a Espanya camina directe al poder de la mà d'un PP tant o més fanatitzat i d'un Ciutadans radicalitzat –encara més– que han entrat al govern d'Andalusia de la mà de Vox.

A Europa sona la trista melodia de Lili Marleen.