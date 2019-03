Dia de la Dona

No entenc com els partits de la dreta espanyola es desentenen dels actes del Dia de la Dona. Aquest és un problema europeu. A Itàlia, a la portada del Corriere della Sera, es pot llegir un interessant informe: «Donne al lavoro 66 giorni gratis», on es posa de manifest que la disparitat salarial entre homes i dones arriba al 17,9% al país transalpí.

Eleccions a cabassats

Diumenge passat es van celebrar eleccions a Estònia, on van tornar a guanyar els liberals, que tenen bones connexions amb la minoria russòfona. La setmana que ve se celebraran eleccions a Finlàndia, un altre partit governat des del centre. Les eleccions europees a Itàlia durant una notable victòria de la Lega que farà previsiblement números per provocar unes eleccions avançades la propera tardor i treure'n rèdit electoral. Salvini ja es veu primer ministre. També hi ha eleccions parlamentàries a Andorra la primera setmana d'abril, on es preveu que l'actual govern de dretes perdi la majoria absoluta i s'obri la porta al govern de liberals i socialistes que van en coalició. Allí el govern el decideixen 17.000 preuats vots. Pocs dies després se celebraran unes eleccions molt obertes a Israel, on el Lilud pot perdre el poder en mans de noves formacions de centre. És el temps de les plataformes electorals de confluències que van desbancant els lideratges clàssics i hiperexposats.

L'edat de la innocència

A pocs mesos de les eleccions parlamentàries al Canadà, el primer ministre Justin Trudeau, 47 anys, ha perdut l'encant i l'aurèola amb la qual va arribar al govern. Dues ministres han hagut de dimitir aquesta setmana després de demostrar-se tractes de favor a unes empreses. El Corrieire ho titula així: «Trudeau 'il bello' non affascina più. Il governo e in bilico». Que bé que titulen a la premsa italiana. I que bé que escriuen les cròniques. Que ràpid que es cremen els hiperlideratges. Millor un bon passar en un lloc que es pugui treballar de manera efectiva i profitosa.

Una Europa frustrada?

Han sortit les últimes dades sobre intenció de vot per a les eleccions europees elaborat per SWG i Kratesis, dades solvents. A la pregunta a la ciutadania de si senten ràbia, disgust i por pel moment polític, el 49% dels francesos diuen trobar-s'hi. Després, el 42% dels polonesos, el 35% dels espanyols i només el 26% dels alemanys. Però, en canvi, Espa-nya és l'Estat més favorable a acollir migrants entre els millennials. A Polònia, els escons es discuteixen (22 a 22) entre l'extrema dreta i la dreta. A Espanya, els socialistes guanyarien les eleccions, però encara estan mal comptats els resultats dels partits nacionalistes que no han fet públiques les llistes electorals. La propera gran batalla serà veure qui encapçala les institucions europees. Diuen que a la cancellera Angela Merkel li agradaria presidir el Consell Europeu. Europa davant la seva última oportunitat enmig d'una aluminosi de projecte lascerant. Ja no serveix invocar les ferides de la segona guerra mundial. Només val el llenguatge que parla de futur. Això val per Europa i per casa nostra.

Veneçuela

L'elecció de Maduro com a president no va ser reconeguda per la majoria de la comunitat internacional. Es va evitar la concurrència d'importants candidats, es van nomenar membres del Tribunal Suprem de forma irregular i es va vetar quatre diputats del districte de l'Amazones perquè l'Assamblea Nacional no tingués supermajoria. Dit això, els derrocaments de dictadors dissenyats des de la Casa Blanca no sembla que tinguin una preparació gaire sòlida. Estem davant de dues persones que invoquen al control de l'exèrcit perquè controli el territori i aconseguir el poder. Cosa que ens recorda que cap canvi polític substancial és possible sense el control efectiu del territori. Serveixi això per Veneçuela i per casa nostra. La resta són maniobres dilatants i batalles dures i cíniques pel poder. L'idealisme per Veneçuela ha durat poques setmanes. Ara s'apaga el focus, mentre els veneçolants continuen patint. Quins temps d'emocions líquides que ens ha tocat viure.