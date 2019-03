Salt, la ciutat pendent

Quan arriben les eleccions cadascú ha de rendir comptes d'allò que ha aconseguit d'acord amb les seves prioritats. S'ha d'admetre que el govern d'ERC i IPS-CUP de Salt no ha fallat ni a una sola de les convocatòries per la independència de Catalunya. En això estan compromesos al 100%. Però governi qui governi a Salt a partir del juny vinent té una bona muntanya de deures pendents. Diran que dels vuit regidors del govern d'ERC i IPS-CUP, cap no tenia experiència de gestió. Però els republicans són, de llarg, el partit que ha estat més anys seguits al govern des de la independència, el 1983. Va governar amb el PSC del 1991 al 1999, amb CiU els vuit anys posteriors i amb els socialistes de 2007 a 2011.

Tot i anunciar-se com un acord progressista, són notables les mancances socials i educatives que encara hi ha a Salt. L'aposta per l'habitatge social no ha evitat que les ocupacions il·legals es disparessin fins a les prop de 500 actuals. Cap dels projectes educatius imprescindibles ha estat completat: ni les escoles del Gegant del Rec ni les Arrels, ni l'institut Salvador Sunyer ni l'ampliació de l'escola d'adults. I en l'àmbit economicourbanístic: ni ha arribat Ikea ni el Trueta. Els paga la pena als saltencs estar al costat de la Generalitat, quan el govern de PDeCAT, ERC i la CUP s'ha oblidat de Salt a perpetuïtat?