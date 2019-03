Dogmes de fe

Ara que s'acosten eleccions veurem com els polítics tendeixen a simplificar encara més els missatges i condensar l'essència del seu relat.

Els discursos sobiranistes s'han farcit de referències a la llibertat, la democràcia o els drets civils. Qui pot estar en contra d'un moviment així? Molts dels que han contribuït a construir aquest discurs són els que qualifiquen de feixistes o ignorants els que no combreguen amb el moviment. Dins de l'independentisme, entre els que són partidaris d'una estratègia de confrontació amb l'Estat, no són pocs els que titllen de traïdors aquells que opten per una via més lenta, per entendre'ns els que volen eixamplar la base sobiranista.

A l'altra banda, part de l'unionisme també s'abona al discurs reduccionista identificant tots els independentistes amb colpistes, fent un discurs victimista sobre la persecució del castellà a Catalunya i usant un llenguatge volgudament bel·ligerant i agressiu cap a qualsevol que s'allunya de la seva idea de pàtria indivisible.

Uns i altres són una colla de fanàtics: defugen el debat perquè la seva veritat no es basa en la raó sinó que és un dogma de fe. Sectaris que han perdut l'esperit crític i que sobreviuen gràcies al menyspreu a qui pensa diferent.