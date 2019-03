Política de conveniència

Fa temps que la política està molt desprestigiada. Millor dit, la classe política. I els mateixos polítics ho admeten. Fa molt temps ja també que la política no és vocacional. Hi ha molts polítics que s'hi dediquen ja de manera totalment professional. No fa gaire temps molta gent feia el pas endavant perquè tenien alguna inquietud política o bé volien aportar la seva experiència professional o personal al servei de la societat. Era una política per servir la gent. Ara, és al contrari. Es fa servir la gent. Cada vegada més s'avancen els períodes electorals per la simple conveniència dels polítics. No es fa mai pensant en la ciutadania o pensant en el bé comú. Es fa simplement per interessos personals i polítics. Per seguir en el càrrec, vaja. I quan en alguna ocasió es perd el càrrec polític ràpidament es produeix l'ingrés o bé en algun càrrec públic fins i tot superior o bé es passa a l'empresa privada, en què els sous solen ser també molt elevats. No són el que es coneix com les portes giratòries sinó que, cada vegada més, es practica una política de vasos comunicants. El pas de la política a l'empresa privada és molt fi i sovint es deu a un pagament mutu de favors. Per això la política està tan desprestigiada i difícilment tornarà als nivells de fa uns anys. Per desgràcia dels ciutadans.