Epi, Blas i Triqui

Ja de petit sempre vaig considerar Epi i Blas dos personatges d'una estupidesa difícilment superable. Blas, amb aspecte de malalt hepàtic, era un setciències de l'obvi, mentre que l'Epi, un tipus amb cara de rave taronja, directament era un pobre ximple. Per aquell barri també corria la granota Gustavo, un altre beneit recalcitrant que simulava fer de reporter però que mai explicava res que no fos una burrada. Però el personatge més execrable de tots, sense cap tipus de competència, era en Coco, un pesat hiperactiu que no callava ni amb una soga al coll i que em provocava molt mal de cap. Mai he suportat les murgues. Quan algú triga 10 minuts a explicar quelcom que es pot resumir en un, em poso molt nerviós i em torno agressiu. I crec que la culpa és del tal Coco, que va ser qui em va fer aflorar els meus instints més primaris amb aquells sermons de maníac. Cada vegada que sortia a la televisió s'apoderaven de mi instints dolents. Els personatges de Barri Sèsam van ser culpables que els nens d'aquell moment ens passéssim anys parlant com idiotes i fent veuetes de ximplet.

Si algú podia triar Epi i Blas com els seus portaveus, és obvi que Pablo Casado tenia molts punts. Qui posarà de portaveu del govern: Bob Esponja? I potser Buzz Lightyear de ministre de defensa? El PP ha utilitzat aquest parell de beneits per demanar a la desesperada –i a través de WhatsApp– a Vox que no es presenti a les províncies espanyoles petites perquè fragmenta el vot de la dreta. A banda de convertir-se en el burlot de tot Espanya, el PP reconeix d'aquesta manera que considera Vox com una marca blanca. Però que ell ho consideri no vol dir forçosament que sigui veritat, ja que si una cosa ha demostrat el partit d'extrema dreta (em refereixo a Vox), és que la seva finalitat és aconseguir els vots més extremistes per aplicar polítiques extremistes. Vox seria Triqui. Expressament m'havia deixat de mencionar el monstre de les galetes, el personatge de Barri Sèsam insaciable, sense contenció i capaç de qualsevol cosa per menjar-s'ho tot. Casado no està calculant gens els seus moviments.