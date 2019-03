La foto que va amb Trapero

Una de les coses que ha quedat més clara de la declaració al Tribunal Suprem de l'excap dels mossos, Josep Lluís Trapero, és que li preocupa, i molt, la imatge del cos. La imatge no és altra cosa que una percepció que, per tant, neix de la subjectivitat de les persones i és difícilment controlable al 100 per cent. Trapero ha volgut contradir tots aquells que han dit i pensen que els Mossos no van estar a l'altura els mesos clau del procés i ha volgut mitigar les crítiques que apunten que no van fer res per fer complir l'ordre judicial per aturar el referèndum de l'1-O. Per fer-ho ha mostrat malestar amb el Govern i amb qui va ser el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui sembla culpar -sense oblidar responsables de Guàrdia Civil i Policia Nacional- de la mala imatge del cos en una part de la societat. Té raó. Però com passa amb tot, no tota la culpa és d'agents externs. Ell també n'és corresponsable des del dia que es va deixar fotografiar a Cadaqués al costat de Carles Puigdemont, Pilar Rahola, Joan Laporta i molts d'altres. Era l'agost de 2016 i en aquell moment ja van sorgir dubtes sobre ell i per extensió al cos policial. Probablement és molt injust, però les percepcions no en saben d'injustícies i aquella foto acompanyarà sempre el major i també els Mossos.