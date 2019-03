Frau planificat

En el món del treball es produeixen situacions de lamentables conseqüències tant per als treballadors afectats com per a la societat en general, quan la manca de control administratiu o la mala fe dels que organitzen determinades empreses ho fan només per obtenir beneficis, sense assumir responsabilitats. Estem pagant, com a societat, una gran quantitat d'empleats públics i mantenim múltiples organismes i administracions, que tenen com a missió vetllar i treballar en favor del be comú i del compliment de la legalitat. En el terreny del treball, al marge del control judicial dels conflictes que es generen en el marc de les relacions laborals, la Inspecció de treball ocupa un paper preeminent en el control del compliment de la legalitat i del respecte als drets dels treballadors, tant en els aspectes retributius, com de la salut, com de la jornada, etc.. Però a vegades s'actua amb poca diligència i falta de rapidesa facilitant que qui incompleix no tingui les conseqüències que les normatives imposen. L'engany, la mentida i el frau, en aquest terreny, estan a l'ordre del dia: jornades laborals que no es declaren, realment, treballadors sense assegurar o infraassegurats, manca de mesures per protegir la salut i la integritat, impagament de salaris o indemnitzacions, etc.

Però hi una altra situació fraudulenta que a vegades triomfa. Empreses que es creen especulativament, sense patrimoni, per no respondre de les seves activitats i responsabilitats en un futur. Empreses o societats que funcionen amb homes de palla o testaferros, sense ètica ni moral, evitant que qui realment és qui es beneficia pagui les conseqüències de determinats incompliments, sigui amb els treballadors o amb l'erari públic. També es dona la circumstància que qui apareix, finalment, com a titular d'una empresa resulta ser una persona totalment insolvent, amb la qual cosa el treballador ha d'acudir a cobrar del Fons de Garantia Salarial, després d'haver passat un llarg procés judicial.

Estic parlant de situacions comprovables, però que no sempre són objecte de vigilància i control per part dels que han de vetllat pel compliment de la legalitat. I és lamentable constatar que masses vegades els treballadors es troben sols i desemparats davant l'abús de determinats individus o societats instrumentals, per la manca d'eficiència i de controls efectius per part dels organismes públics i els mitjans de que disposen les administracions públiques, l'interès de les quals ha de ser servir la societat de forma diligent i eficaç.