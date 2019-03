De regeneració política, res de res

Malauradament totes les notícies que ens arriben de cara al 28-A no tenen res a veure amb allò de la regeneració política, de la qual s'omplien la boca alguns líders polítics. Si les llistes de JxCat han estat del tot decepcionants amb candidats a les diferents circumscripcions que no tenen res a veure amb el territori, quelcom semblant ha passat amb la resta de partits de l'estat espanyol.

Pablo Casado volia unir el PP entorn a la seva figura i a l'hora de la veritat ha estat tot el contrari. Ha eliminat de les llistes la majoria de candidats que en les primàries donaren suport a la seva contrincant, Sáenz de Santamaría, i ha preferit envoltar-se de la seva colla, sense donar opcions a teòrics companys com Fátima Báñez, Méndez de Vigo o Martínez Maíllo per exemple.

Això de les primàries és una manera d'encetar una purga entre els perdedors. A l'hora de la veritat Casado no ha tingut cap escrúpol i no s'ha dignat a analitzar si algun dels diputats ha defensat bé la província que representava i per la qual havia sortit elegit. L'arribada de paracaigudistes ha estat generalitzada i caldrà veure com reacciona el partit. El PP té una notable implantació territorial, però que el cap de llista sigui de fora i no tingui lligams amb la militància local pot ser una arma de doble tall que pot suposar un autèntic daltabaix. De moment les enquestes ja pronostiquen una pèrdua de més de 50 escons per al PP.

A Barcelona aterra la periodista madrilenya Cayetana Álvarez de Toledo. Això suposa l'autèntica defunció dels populars catalans. Ningú ha obert boca i hom es pregunta on són els germans Fernández Díaz, l' Alícia Sánchez-Camacho o l' Albiol. No han dit ni piu, tot intentant col·locar-se en la llista europea, malgrat que els llocs són escadussers. Arriba una aznarista de primera fila que podria ser sens dubte una candidata de Vox. El PP intenta contrarestar l'afecte Arrimadas, però fer-ho sense tenir cap lligam amb la societat catalana és una autèntica bogeria. Per un grapat de vots ultraconservadors, Casado portarà el PP a una posició electoral ridícula i sense representació ni als ajuntaments ni al Parlament de Catalunya.

Per la seva banda, Ciutadans havia parlat molt de regeneració política i d'això, res de res. Ha tancat les primàries amb l'ombra de greus irregularitats. A Castella i Lleó es volia imposar l'expopular Silvia Clemente, que per cert està investigada per corrupció. Però es descobriren vuitanta vots nuls en un procediment que no té res a veure amb una elecció democràtica.

Rivera vol fitxatges, ja siguin del PP o del PSOE. Això indica que no li importa el transfuguisme d'alguns personatges que, sense lloc en el seu partit, se'n van a assegurar-se un sou públic sense cap mena d'escrúpol.

D'altra banda ha imitat l'arribada de «cuneros», un terme que semblava oblidat des de l'època de la UCD de Suárez. Ara hem vist que Joan Carles Girauta ha abandonat Barcelona per ser cap de llista per Toledo, on fins i tot s'ha empadronat recentment. Els set mil euros mensuals de les corts espanyoles ho permeten i ja se sap que és un tot terreny que milità en el PSOE i es presentà pel PP a les comarques gironines.

Un cas semblant és el de Fran Hervías, nascut a Tossa de Mar, i que es presenta per Granada. L'època catalana s'ha esborrat de cop. I finalment, per posar un altre exemple, el del portaveu Villegas, que deixa Barcelona per ser candidat d'Almeria. Tot plegat un joc de despropòsits sense cap mena de respecte envers els electors. Amb aquest panorama d'autèntica disbauxa, Vox continua sumant desencisats del PP i de Cs.