Sibina i els seus votants

Sempre he estat partidari de la llibertat de vot dels diputats i de sistemes electorals en què els parlamentaris responen davant dels seus electors i no davant dels partits. Que siguin els votants i no les elits d'un partit els que decideixin si un polític fa bona feina i mereix o no continuar representant-los.

Marta Sibina ha estat diputada al Congrés dels Diputats durant més de dos anys formant part d'En Comú Podem. Des de de les eleccions de juny de 2016 ho va ser en representació de la circumscripció electoral de Girona. Ja fa mesos que es va allunyar de les tesis de Podem al ritme que ho ha fet la seva parella, Albano Dante Fachín, antic dirigent del partit a Catalunya i impulsor de la plataforma Foment Republicà.

Sibina va decidir trencar la disciplina de vot marcada pel partit. Cap retret si això era el que creia que havia de fer. Però què en pensen els 53.054 gironins que li van fer confiança en les eleccions de juny de 2016? Ara que ha acabat la legislatura, segur que molts d'ells també estan interessats a saber quines iniciatives parlamentàries ha pres en relació als problemes de les comarques gironines. Però Sibina, com molts altres diputats, no sembla massa amiga de passar comptes amb els que la van votar.