SOS Costa Brava

Recuperar ara la imatge perduda d'aquells i d'aquelles pioneres que es varen aixecar en peu de guerra als anys 70, 80 i fins i tot 90 contra tot allò que feia olor de totxanes a la Costa Brava no deixa de tenir un cert punt de romanticisme. Com aquells primers ecologistes, els d'ara volen que tot s'aturi i que és mantingui en el seu estadi original un paisatge que, siguem sincers, fa molt temps que el va perdre.

Recordo que en el marc d'aquells debats «Costa Brava» on semblava que s'havia de discutir tot, en més d'una ocasió va sorgir el concepte «creixement 0», avalat especialment per la doctora en lletres, professora d'història i geògrafa, i mite d'aquells primers ecologistes, Yvette Barbaza, que va deixar el llegat d'una obra impressionant com és el Paisatge humà de la Costa Brava.

Ha plogut molt des d'aleshores i entremig i al marge d'alguns èxits puntuals la Costa Brava s'ha anat farcint de noves construccions al llarg de tot el litoral. Ara, aquells que s'han despertat davant les noves iniciatives urbanitzadores, volen deixar clar que no estan disposats a acceptar cap més caseta davant de mar. S'obliden, però, de dues coses, que a diferència de la dècada dels 70 i dels 80, avui existeixen unes eines clares i garantistes, com és el planejament urbà del qual s'han dotat tots els municipis. Avui, no tothom fa el que vol, sinó únicament allò que estava reflectit, pactat, planificat i aprovat. La batalla no està a la pancarta, sinó en els processos participatius de la planificació urbana.

Si bé és cert que la Costa Brava ha de tenir vigilants del seu desenvolupament, allò que no pot passar és pretendre el creixement zero i tampoc pot passar que aquells que ja hi tenen una segona residència pretenguin que ningú més pugui accedir-hi. Al cap i a la fi no voler créixer també és una forma d'especulació que multiplica el valor del que ja s'ha construït. Siguem seriosos, el creixement ha de ser respectuós, sostenible, integrat i equilibrat i siguem conscients que la Costa Brava de Pandora o de les quatre barquetes de pescadors ja no tornarà.