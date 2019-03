Arc aòrtic doble és el concepte mèdic que em té capficat, després de topar-me amb un vídeo d'Internet que és una exagerada pinzellada biogràfica de Tony Pike, el recentment desaparegut propietari del mític Pike Hotel d'Eivissa, el temple de la luxúria dels 80 a l'illa. El biopic manté que Pike es va ficar al llit amb 3.000 persones, entre homes i dones «tot i que no soc gai». La dimensió de la seva gesta va consistir a repassar-se el meu poble de mil habitants 3 vegades. Essent Grace Jones –deia– el clau més salvatge de tots. També insinuava haver mantingut relacions amb George Michael. Una de les festes més salvatges que es recorda al Pike Hotel és la celebració dels 41 anys del client habitual Freddie Mercury, amb 500 persones i sense limitació d'alcohol, drogues ni, lògicament, sexe. A la piscina del Pike s'hi va rodar el clip de Club Tropicana, on apareix el mateix Tony amb un bigoti de Pancho Villa i fent anar la coctelera enmig d'un relat hedonista protagonitzat per George Michael i Andrew Ridgeley (el de Wham! que ningú recorda que va existir). «Nàufrags i amants es troben i després es fan petons al calor de Tropicana», canta Michael.

Aquesta setmana, parlant amb un amic que va viure intensament a Eivissa entre els anys 80 i 90, quan li explico la història, em deixa anar: «no t'he parlat mai de l'Antoniu?» –referint-se a Pike. Aquest amic havia anat un parell de vegades a l'hotel. I jo sempre negant-me a anar-lo a veure per la claustrofòbia que em provoquen les illes. Ens passem la vida deixant passar trens i Graces Jones.

Però jo volia parlar de l'arc aòrtic doble de Pike. La teoria del mateix Tony és que degut a aquesta malformació que patia, el seu cor bombava dos litres de sang més del que és habitual i que tot aquest excedent sanguini se li concentrava a la cigala, que mai aconseguia desinflar. Deia que la patologia li causava el mateix efecte que una Viagra natural però d'efectes permanents i descomunals. Obviament es convertiria en addicte al sexe.

L'explicació de Pike m'ha portat a fer una investigació ràpida i absolutament inconsistent sobre si és possible això de bombar dos litres de sang més i posar tot l'excedent allà mateix. Suposo que imagineu com ha conclòs la investigació. Les fake news han existit sempre. És probable que el mateix Don Joan es basi en una vella exageració. Però Internet aconseguirà que d'aquí uns quants anys siguem incapaços de distingir la veritat entre tanta exageració o mentida. Tot i que m'encanta jugar a imaginar el mite Pike i les immenses possibilitats de l'arc aòrtic doble.