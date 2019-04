El càrtel de l'Ibex

Avui fa una setmana la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC) va anunciar una sanció a una quinzena de multinacionals i grans empreses del país per arreglar 275 concursos públics d'infraestructura ferroviària durant 14 anys imposant a l'administració (a tots els ciutadans) un sobrepreu superior al 20%.

La notícia ha passat pràcticament desapercebuda, tot i que, per primer cop, el president del regulador dels mercats ha demanat a Hisenda que prohibeixi a aquestes empreses tornar a concursar. I és que la multa de 118 milions d'euros no fa ni pessigolles a les grans corporacions de l'Ibex que han pactat per aprofitar-se (un cop més) del conjunt de la població.

Han sentit algun gran partit parlar del cas? Algun sindicat o organització de consumidors ha reaccionat? Imaginin la sensació d'impunitat que tenen els que manipulen els mercats i cartelitzen l'economia.

Segur que si pregunten directament a algun polític sobre el tema farà grans escarafalls i dirà que situacions com aquesta no es poden tolerar. Però no sembla que sigui una de les prioritats de cap formació legislar per trobar solucions efectives i castigar durament aquestes conductes.