Derruir els Mossos

La teoria predominant sosté que l'ofensiva dels cossos de seguretat de l'Estat contra els Mossos comença després de l'eficient resolució dels atemptats de l'agost de 2017. No es pot negar que allò va fer rebrotar recels professionals i va fer que alguns descobrissin aterrits que la policia catalana no és de fireta. Però l'obstinació de torpedinar la consolidació dels Mossos ve de molt lluny. Des del principi. Un exemple rotund el trobem el març de 1997, quan es feia el traspàs de competències de trànsit. L'aleshores tinent coronel de la Guàrdia Civil de Girona, Hilario Pérez-Hervada, va reunir els seus comandaments a Blanes per llençar un missatge: «si un guàrdia civil es passa als Mossos serà considerat un espia i un renegat». Espies perquè, segons Pérez-Hervada, divulgarien secrets. De tot això en va quedar constància en un memoràndum intern del cos. La reunió es va celebrar uns dies després que Jordi Pujol obrís les portes dels Mossos a tots els guàrdies que volguessin canviar d'uniforme, com així passaria amb un nombre considerable d'agents. Amb el temps, alguns gestors de l'època sostenen que va ser el cos de Mossos el que es va omplir d'espies. Com que els agents de la Guàrdia Civil no es podien representar laboralment, van ser les seves dones qui van negociar amb la Generalitat i es van reunir amb el delegat del govern a Girona, Xavier Soy. La reunió va fer «agafar una rabieta» al tinent coronel, segons aquest memoràndum, firmat per un caporal de Blanes, que també ordenava que les casernes no facilitessin informació a la policia catalana, malgrat que l'acord entre governs els obligava. Dies després de divulgar-lo periodísticament, Pérez-Hervada, conegut com «el Camello» pel seu passat a la policia del Sàhara els anys 70, em va convocar a la caserna de Sant Josep. Em va fer seure en una cadira diminuta i ell es va aclofar en una de molt alta, reforçant la seva capacitat d'intimidació, que ja sense tracamanyes era intensa per la seva voluminosa i marcial presència. Ell no em volia convèncer de res, sinó saber com s'havia filtrat el document. No ho va aconseguir. En un moment de l'entrevista, va fer entrar el caporal que signava el memoràndum i el va ridiculitzar davant meu. Durant la part de conversa off the record, Pérez Hervada va insistir en la poca preparació dels Mossos per afrontar el trànsit i la seguretat ciutadana, i em va advertir del cataclisme que s'apropava. No pel motiu que es temia, però el temps li ha donat la raó sobre un desastre, com és que estiguin en guerra els cossos policials que han de protegir una mateixa ciutadania.