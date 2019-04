Fabricar la veritat

Es evident que treure conclusions sobre què pot passar en el judici del procés és perillosament precipitat fins que no s'hagi arribat al final. Fins i tot és relliscós aventurar-se en aquest moment a dir qui guanya i qui perd, com si es tractés d'un partit de futbol que saps el resultat provisional des del minut zero. De moment, no guanya (ni perd) ningú, perquè cap de nosaltres sap què i com els set membres del tribunal valoren els testimonis. El que sí sabem (els que pensem que la sentència no està escrita) és que els magistrats ho tindran molt difícil per esbrinar què va passar. Aquesta setmana, amb la declaració del comissari Ferran López i amb les al·lusions a documents i proves, s'ha pogut interpretar que potser ningú menteix. O potser menteix tothom. A partir de setembre de 2017 i fins a l'aplicació del 155, cada part implicada es guardava molt bé les espatlles perquè cada una d'elles es malfiava de totes les altres. Mossos no confiava en Policia Nacional i Guàrdia Civil ni en el Govern català; Pérez de los Cobos tenia les mateixes suspicàcies cap a policia autonòmica; Puigdemont, Forn i Junqueras malparlaven de les forces de l'Estat i deixaven desprotegit el seu cos... Davant d'aquest panorama, cada un es va fabricar la seva veritat. La feina de Marchena i els sis que l'acompanyen serà dilucidar quina d'aquesta és la que s'acosta més a la realitat.