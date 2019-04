La Boya s'enfonsa

Una de dues: o la Mireia Boya se'n va a casa sense dir res, que al cap i a la fi ningú no l'ha de trobar a faltar, o se n'hi va explicant fil per randa quines agressions ha patit i per part de qui. Però denunciar en abstracte una misteriosa «agressió psicològica continuada», és l'habitual posar només la punteta dels polítics catalans, sigui per proclamar repúbliques, sigui per justificar que marxen a casa. O sigui: jo no et crec, germana.

Potser «agressió psicològica continuada» significa que un home s'exhibia cada dia davant de la cupaire sense el preceptiu llacet groc a la solapa, i això no hi ha Boya que ho aguanti sense enfonsar-se. Pitjor encara: qui sap si un mascle tenia per costum llegir un llibre davant seu, amb el terrabastall psicològic que ha de suposar a aquesta dona el misteri de la lectura.

I això que en la carta-totxo que va fer pública perquè tots la planyéssim no hi faltava cap de les expressions obligatòries: sororitat, rol de poder, sistema patriarcal... No mancava més que la campanya #totssommireiaboya. Però ni una concreció. El seu partit se la va creure, és clar, però quina credibilitat té la CUP, si usen el femení homes que passarien desapercebuts entre una manada d'ossos? Si no saben concordar gènere i nom, menys ha de saber què coi significa «agressió psicològica continuada». L'expressió queda bé i s'apunten al carro: jo et crec, germana, prou agressions, s'acosten eleccions i a veure si amb això rasquem vots.

Potser la realitat no quedava prou cupaire. Jo aconsellaria la Boya que deixi de parlar de cara a la galeria i se sinceri amb si mateixa. Que digui si se'n va a casa perquè li agrada planxar i fregar, o si prefereix cuidar la família, o si algú li ha revelat que la república no existeix, idiota, i vol deixar de fer el ridícul. Prova de dir-ho, germana, primer davant del mirall i després en públic. Veuràs com et sentiràs millor.

És lleig assetjar una dona, però això no implica refiar-nos de la primera que ens explica un conte. La Boya mereix tanta credibilitat com si, per justificar el seu nivell intel·lectual, assegura que ha sigut abduïda pels marcians i li han extret mig cervell per estudiar-lo: no dic que no sigui possible, però has d'aportar proves i detalls, germana, o tampoc no et creuré.