Consellera Vergés, faci la seva feina

El Parlament està inactiu i el Govern paralitzat. I quan el Parlament aprova una moció perquè Quim Torra convoqui eleccions o se sotmeti a una moció de confiança, l'Executiu xiula. Propostes intranscendents o inaplicables, les que vulguin. Arreglar els problemes del món o alliçonar tothom, també. O investigar la monarquia espanyola, com es va aprovar recentment en el Parlament, sense tenir-ne competències. En canvi, no s'investiga ni la fortuna de la família Pujol ni la corrupció institucionalitzada que ha brollat lliurement durant dècades, que per això sí que tenen les competències.



Dintre d'aquest afany per resoldre tot allò pel qual la Generalitat no és competent, la consellera de Salut, Alba Vergés, ens acaba d'anunciar que vol impulsar una llei catalana d'eutanàsia i suïcidi assistit. Una altra llei simbòlica. A Catalunya, últimament tot és simbòlic. No negaré que no sigui necessari regular l'eutanàsia per a les persones que s'hi vulguin acollir en determinades circumstàncies. De fet, jo hi estic a favor. Però, resulta que la Generalitat no disposa de competències per regular-la, entre altres raons perquè porta implícit modificar el Codi Penal. Es podia haver avançat la seva tramitació en el Congrés dels Diputats, si els dos partits que governen Catalunya no haguessin fet caure l'Executiu de Pedro Sánchez en rebutjar-li els Pressupostos. El PSOE estava disposat a tirar-la endavant.



Miri, consellera Vergés, modestament li recomanaria que faci la seva feina. En té molta. Probablement, la que més del Govern català, entre altres raons perquè un terç del pressupost de la Generalitat és del seu departament. Les llistes d'espera per operar-se han crescut a les comarques gironines quasi un 10% l'últim any: 16.560 persones esperen passar algun dia pel quiròfan. Més alarmant, en xifres, són les proves diagnòstiques: la llista ha crescut un 22,25%, també l'últim any. L'hospital Josep Trueta va caient a trossos. Fa nou anys que tenim aparcat el projecte per a la construcció d'un nou hospital de referència a Girona, sense que ni l'actual consellera, Alba Vergés, ni els seus dos antecessors ( Boi Ruiz i Toni Comín) hagin aportat alguna solució. En els pròxims anys es jubilarà un elevat percentatge de metges i desconeixem si la conselleria té un pla per anar cobrint les vacants. Algunes especialitats ja tenen dèficit de metges. Els centres d'assistència primària estan saturats i, a vegades, és un via crucis tenir hora amb el teu metge de capçalera. Quan hagi resolt tot això, ja tindrà temps per arreglar el món. Mentrestant, posi's a treballar de debò.