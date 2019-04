Girona+Neta i l'escàndol a l'Ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'empresa municipal Girona+Neta a pagar 25.001 euros a un treballador per discriminació i vulneració de drets sindicals. Aquest import l'haurà de pagar l'Ajuntament de Girona per tractar-se d'una empresa municipal, és a dir, el pagaran tots els gironins.

El gran escriptor català Pompeu Fabra, que definia d'allò més bé els mots, escriví: «Escàndol és l'acció que ofèn la moral pública». Soc del parer que aquest mot es pot aplicar de tot en tot a l'actual equip de govern de l'Ajuntament gironí, essent així que el mal comportament de la direcció de l'empresa municipal Girona+Neta envers un dels seus treballadors pel fet de ser el representant sindical de tots els seus companys ja ha estat esmenat per la Justícia; en canvi, es pot aplicar de ple a la inacció exercida pels responsables polítics de l'Ajuntament de Girona, ja que aquesta empresa és de titularitat municipal; i es pot aplicar pel fet de no estar amatent a controlar que l'empresa municipal respectés en tot moment algun codi d'ètica social. Tal vegada el vicealcalde i tinent d'alcaldia de Sostenibilitat, Eduard Berloso, pot tenir la temptació d'excusar-se manifestant que no estava assabentat d'aquest tracte discriminatori envers aquest treballador, la qual cosa demostraria, si més no, la seva ineptitud pel càrrec que exerceix; i si ho sabia, per què no va actuar almenys per intentar esmerçar-lo? Per què no es va interessar com a mínim? Per què va deixar fer? Ho torno a dir, tot plegat es pot definir com un veritable escàndol.

L'escriptor i periodista nord-americà Stephen Crane escriví al segle dinou: «Les queixes són el llenguatge de la derrota». I les queixes continuades són, dia rere dia, les manifestacions dels actuals governants de l'Ajuntament de Girona; es queixen que a l'Estat espanyol no hi ha llibertat d'expressió, es queixen que hi ha repressió, que no hi ha democràcia, que no hi ha justícia, àdhuc el vicealcalde i tinent d'alcaldia de Sostenibilitat, Eduard Berloso, es queixa que el comitè d'empresa de Girona+Neta, que fa uns dies anuncià una vaga a partir del 9 de maig, no li ha concedit prou temps per poder negociar les millores laborals que demanen. Tira peixet! Després del que ha passat que tingui el valor de queixar-se en va és sorprenent si més no.

Em voleteja pel meu cap calb que aquesta república imaginària, per la qual empren tots els esforços a ajudar a bastir-la, no és altra cosa que una immensa cortina de fum de la qual fan i faran ús durant anys i panys per distreure els ciutadans de les seves pròpies incapacitats i errors. Deu ser la gran causa que tot ho perdona, que tot ho tapa perquè al final tots plegats viurem en un nou país idíl·lic i meravellós! Però renoi, quan?