Gràcies a l'incendi de Notre-Dame, he sabut que allà es guardava la corona d'espines que lluïa Jesús a la creu. El merchandising que es va fer amb tot el que duia a sobre aquell pobre jueu deixa com una broma el de qualsevol posterior estrella del rock, i encara sort que anava pràcticament nu, que, si no, fins trossos de la seva caçadora de cuir estarien escampats per esglésies de tot el món. Jo sabia que s'havien comercialitzat des d'estelles de la creu fins a fragments del seu prepuci, que ja són ganes de comercialitzar, i sabia també que existeixen al món espines de la corona per parar un tren, però ignorava que a Notre-Dame es guardés la corona mateixa. Sense espines, és clar, que van ser venudes a bon preu durant l'edat mitjana. Les esglésies de categoria són com els restaurants de categoria: les corones i el peix els serveixen sense espines.

Com que al segle I d.C. encara no s'havia inventat el retolador, Jesús no va poder signar la corona com fa en Messi quan regala la samarreta, així que pel que fa a l'autenticitat, ens hem de refiar del que ens expliquen. I el que ens expliquen és que 500 anys després de la mort de Jesús, algú va trobar la corona d'espines a Jerusalem, va assegurar que era la del Natzarè, i avall que fa baixada. La història no l'escriuen els vencedors sinó els espavilats, i si algú va ser-ho prou per fer creure al món que allò -que ben bé podia haver sigut fabricat minuts abans- era el que duia Jesús al cap quan va morir cinc segles abans, no queda sinó admirar-lo i desitjar que en tragués profit econòmic. No m'estranyaria que, vist l'èxit, l'anònim posseïdor de la corona en vengués després una cada setmana a diferents esglésies i cases reials de l'època, les quals es delien per qualsevol relíquia d'un sant, millor si era un màrtir, que les morts escabroses donen un plus d'interès, no diguem ja si era del mateix Jesucrist. Tot i que encara no existia Amazon, la comercialització de relíquies va ser un negoci rendible durant molts anys, gràcies al fet que la gent de l'edat mitjana era quasi tan crèdula com la dels nostres dies.

Que l'autèntica corona d'espines s'hagi salvat de l'incendi ens ha estalviat la feinada de fer-ne una altra d'encara més autèntica perquè els fidels poguessin continuar venerant-la.