Aquest titular que sembla tret d'una pel·lícula d'acció és l'origen d'una de les campanyes més importants i que ja està en marxa al món de la sanitat.

«The triple impact» és l'informe realitzat pel grup de treball sobre Salut Global amb la participació de tots els grups polítics del Parlament Britànic i liderat per Lord Crisp, que, després de consultar experts, va concloure que si es potencia i s'inverteix en infermeres, s'obtenen tres resultats: s'assoleixen millores assistencials en la cura del pacient i en la salut dels ciutadans, es millora l'equitat de gènere i es millora l'economia dels països.

Aquest és l'impacte triple, el «triple impact», que ha suposat l'origen de la campanya Nursing Now que vol impulsar, enfortir i desenvolupar la infermeria en àmbit global. Campanya del Consell Internacional d'Infermeria i l'Organització Mundial de la Salut que té l'objectiu de millorar la salut en àmbit mundial, elevant el perfil i l'estatus de les infermeres a tot el món. El que es pretén concretament és influenciar els governs, els polítics i els gestors per tal que inverteixin en infermeres i utilitzin les seves competències per a millorar el nivell assistencial. Aquesta campanya es va iniciar al gener del 2018 i finalitzarà el 2020, any que se celebrarà el 200 aniversari del naixement de Florence Nightingale i l'any de la Infermeria, que ha declarat l'OMS.

Per tot això és necessària una major inversió per millorar l'educació, el desenvolupament professional, les normes, la regulació i les condicions d'ocupació de les infermeres.

En el nostre entorn, entre altres aspectes, necessitem plans per desenvolupar la infermeria (llocs específics per a infermeres especialistes i de pràctica avançada), més estabilitat laboral i més infermeres en ocupació, ja que tenim una ràtio d'infermeres per habitants molt inferior a la dels països de l'OCDE. En definitiva, més progrés per a l'eliminació del dèficit global d'infermeres, que arribarà a ser de 9 milions el 2030.

I tot això només es pot aconseguir amb una major i millor difusió de pràctiques efectives i innovadores en infermeria. Sobretot, amb una major participació de les infermeres en les polítiques de salut i més infermeres en llocs de lideratge. Garantint que les infermeres participin cada cop més en la presa de decisions.

La infermeria manté una posició central en tot el sistema d'atenció sanitària. Les infermeres representen la meitat del personal sanitari en àmbit mundial i proporcionen el 90% de les cures professionals. Som els professionals amb un coneixement més profund i global del pacient.

Amb poques paraules; receptar més Infermeria com a tractament a aplicar al Sistema Nacional de Salut per tal que continuï sent de qualitat i sostenible.