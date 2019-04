Inusual Sant Jordi

Avui no és un Sant Jordi qualsevol, només cal veure com la rutina informativa ha trastocat la graella de sempre. Les xifres de venda de roses, els colors més demanats, el detall d'escriptores i escriptors signant llibres o el nombre d'exemplars venuts amb relació a l'any passat ha quedat en segon terme. En el seu lloc, el protagonisme mediàtic se l'han endut el procés i el debat. El Tribunal ha incorporat un canvi en el sector dels testimonis. Entre ells es troben polítics catalans com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i els exconsellers Jordi Jané, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget; a més del diputat del Parlament i exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, també està citada la intendent dels Mossos Teresa Laplana o l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle –que va dimitir l'estiu abans de l'1-O. És clar que hi ha hagut una evident intencionalitat d'impregnar la diada del 23 dels efluvis judicials del procés per desviar-la de la seva identitat festiva i cultural, condicionada per la pressió política, social i mediàtica que ha despertat des del seu inici. Sobre el debat d'avui, que es retransmetrà en horari de màxima audiència, els candidats dels quatre partits tornaran a enfrontar-se al cap de 24 hores, sense marge per revisar les tàctiques fracassades del dia anterior. Ho faran amb l'absència de Vox i pressionats per pescar el vot indecís que el CIS ha xifrat en 41,6%. La repercussió d'aquest debat l'ha determinat també el Centre d'Investigacions Sociològiques d'aquest mes d'abril, ja que ha revelat que el 62% de la ciutadania segueix la campanya fonamentalment a través de la televisió. La incidència dels debats serà una incògnita atès que a partir d'avui ja no es poden publicar els resultats de més enquestes perquè just resten cinc dies per a la jornada electoral. La meva recomanació d'un llibre és el de menys.