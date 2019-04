Naturalitat per a la complexitat

Cal recelar de les dades que arriben a l'audiència sense superar cap filtre professional. Així és com viatgen milions de rumors, com s'estenen les informacions manipulades tendenciosament i com creixen les mentides. Aquest material rarament és elaborat, jerarquitzat i presentat amb claredat, concisió, rigor, etc., és a dir, segons uns criteris periodístics que s'han revelat com a vàlids al llarg de les dècades i que s'estan ajustant a l'entorn digital emprant els recursos a la seva disposició. Per aquesta raó, més que necessaris, els periodistes són avui imprescindibles.

La societat actual és molt més complexa que la del passat. La dificultat de comprensió de les activitats que es duen a terme augmenta sense parar. La informació floreix per tot arreu en el paisatge cibernètic, amb conseqüències inèdites en la història de la humanitat. El paper dels professionals del periodisme consisteix a interpretar aquest context amb criteri i honradesa.

A partir dels diferents argots, aquest col·lectiu hauria d'assimilar el que passa en cada esfera –l'economia, la política, la societat, la cultura, els esports...– i, a continuació, posar-ho a l'abast de qualsevol persona. No obstant això, l'obligació dels integrants d'aquest gremi, sobretot si treballen per a mitjans generalistes, és expressar-se amb naturalitat i senzillesa.