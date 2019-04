No hi ha cap ésser humà que posseeixi 79 cervells. Els directius de l'IBEX guanyen, no obstant això, 79 vegades més que els empleats de les seves empreses. 79 vegades més es diu aviat. Vol dir que si vostè cobra mil euros al mes, el seu cap se n'emporta setanta-nou mil. I el seu cap té dos ulls, com vostè i com jo, i dues orelles i un fetge i un pàncrees... Tot en ell resulta idèntic als empleats de la companyia que dirigeix, però se n'emporta una fortuna a casa. Podria argumentar, potser, que és 79 vegades més intel·ligent, no hi ha forma de mesurar això. Però un tipus 79 vegades més llest que el comú dels mortals no treballaria per compte aliè, ni tan sols per compte propi. Un tipus amb aquesta intel·ligència hauria comprès que les lleis del capitalisme actual són una salvatjada i s'hauria lliurat a la mística.

Tot això ens porta una vegada més a la qüestió del repartiment de la riquesa, que és l'assumpte per antonomàsia (signifiqui el que signifiqui antonomàsia) dels nostres dies. Ho hauria d'haver estat de totes les èpoques, però mai és tard per penedir-se dels errors comesos. Si avui, a Occident com a mínim, ens sembla un disbarat l'esclavitud, a no gaire trigar jutjarem que el que passa amb els salaris dels directius de l'IBEX constitueix una bogeria. És de sentit comú. Sabem que el sentit comú ha anat canviant amb els temps, però nosaltres ens referim al sentit comú dels nostres dilluns i els nostres dimarts, al sentit comú d'ara, al sentit comú d'aquest instant en què ja sabem que la Terra té forma de patata i la humanitat forma d'escarabat (llegiu La metamorfosi, de Kafka).

Parlem del sentit comú que demostraria un grup de nàufrags en una illa contra les roques en les quals acabés d'estavellar-se el seu creuer. No cal ser molt llest per adonar-se que la humanitat està composta per uns set mil milions de nàufrags (i de nàufragues: el genèric, que no arriba) que haurien d'arribar a acords per sobreviure sense establir grans desigualtats entre uns i altres. No per res, sinó perquè el contrari és incòmode per a tothom, fins i tot per als directius de l'IBEX que guanyen 79 vegades més que els seus empleats. La bretxa salarial és una bretxa moral antiecològica. Fereix el conjunt.