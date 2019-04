Tornen a perillar les vacances de l'imserso

El 17 de maig de 2017 Diari de Girona em va publicar un article intitulat «Perillen les vacances per a la gent gran amb l'Imserso», en el qual alertava que, per falta d'acord entre hotelers i l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, existia el perill real que els nostres avis no poguessin seguir gaudint de les vacances a un preu atractiu que els oferia l'esmentada entitat gestora de la Seguretat Social mitjançant el programa Imserso en les seves diferents variants –sol i platja a la Península o als arxipèlags balear o canari; cultural; i termalisme a balnearis d'arreu de l'Estat–, programa que va ser dissenyat, sobretot, per millorar la vida del nostres jubilats i, alhora ajudar el sector hoteler a pal·liar l'estacionalitat que pateix afavorint la creació i el manteniment d'uns 90.000 llocs de treball tot l'any i generar uns deu milions d'estades hoteleres, la major part durant la temporada baixa.

Ara el problema ha rebrotat, ja que el Govern del PSOE es va comprometre davant el gremi d'hostaleria que l'any passat s'havia de renovar mitjançant concurs públic l'adjudicació de la gestió dels viatges de l'Imserso per dos anys, i fins ara no s'ha fet. El compromís establia tenir llest el concurs el passat mes de desembre per tal que els operadors adjudicataris del concurs tinguessin el marge de temps suficient a l'hora de gestionar els viatges. Però han passat desembre, gener i febrer, i res de res. Fins al 15 de març el Consell de Ministres no va aprovar la licitació dels programes dels viatges. No obstant això, i malgrat l'endarreriment, encara s'estava a temps perquè les agències de viatges gestores poguessin comercialitzar les vacances en les dates en principi previstes. Però ha passat el temps i en el moment de redactar el present article no tinc notícies que, com és preceptiu, el plec de condicions hagi estat publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) quedant la situació en stand by, i els hotelers amb una temença, totalment justificada, que es repeteixi la situació de l'any 2016. En aquella ocasió la publicació dels plecs de condicions es va endarrerir al mes de febrer i no va ser fins al juny quan es va designar els guanyadors, però una de les agències que també aspirava a guanyar el concurs en considerar que s'havien comès certes irregularitats en la tramitació presentà un recurs, la qual cosa va retardar la concessió definitiva més de dos mesos. Això va provocar que els viatges es varen endarrerir fins al mes de desembre, la qual cosa ocasionà que les empreses hoteleres es varen veure obligades a acomiadar gent. Ara, malgrat que fons del Ministeri asseguren que al mes de juny estarà tot solucionat, el cert és que si alguna de les empreses que optava a la gestió dels viatges i no va obtenir la concessió també interposa un recurs per entendre que novament la tramitació no s'ha fet correctament, el procés es pot allargar mesos, com va succeir ara fa tres anys.

Segons el que ha aprovat inicialment el Govern de l'Estat, per als programes de les temporades 19/20 i 20/21 s'oferiran un total de 900.000 places cada any, amb un pressupost anual de 600 milions d'euros, dels quals l'Estat n'aportarà 133. Una dotació que des de fa anys ha anat disminuint a causa de la crisi i que els responsables del gremi d'hostaleria critiquen amb tota la raó, ja que entenen que per cada euro que s'inverteix l'Estat en recupera dos. A més, l'èxit entre els beneficiaris dels serveis tampoc es posa en dubte, ja que sempre es cobreixen la totalitat de les places ofertes. Unes places de les quals gaudeixen sobretot, beneficiaris que, en la majoria dels casos, pateixen més que frueixen d'unes pensions mínimes, i que són els que acaparen la major part de les places. Serà qüestió que l'actual govern, o el que sorgeixi de les eleccions del proper dia 28, es posi les piles i procuri solucionar amb la màxima diligència i eficàcia el problema, que no és precisament petit, almenys per als nostres jubilats.