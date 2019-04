Escolta Europa

La persistència del president Torra està en les seves paraules. En el missatge institucional de Sant Jordi el president de la Generalitat va tornar a reclamar una mediació d'Europa i la comunitat internacional per resoldre democràticament el conflicte polític a Catalunya. Un missatge que va fer en català i anglès; el fet que ja no introdueixi el castellà –com havia fet fins ara– és una demostració que ja no considera important dirigir-se a l'opinió pública espanyola. Mentre els partits independentistes es presenten a les eleccions amb programes que parlen de diàleg amb l'Estat i els seus candidats fan campanya demanant disposar de prou capacitat com per influir en el nou govern, Quim Torra es dedica a afeblir-los l'argumentari.

Tot i això segur que el diumenge que ve hi haurà molts electors que seguiran votant opcions independentistes malgrat l'esforç dels seus dirigents a posar-los-ho cada cop més difícil. La penúltima ocurrència ha estat de la Clara Ponsatí, que el dia 26 de maig anirà de número tres a les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions europees i alhora tancarà la candidatura de Jordi Graupera a l'Ajuntament de Barcelona, que competirà amb la de JxCat. És una manera de fer costat alhora als que, segons ella, anaven de farol i als que van denunciar la renúncia a aplicar la República Catalana. Però ara sí que anirà de debò. Almenys això és el que afirma la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que va advertir ahir que hi tornarà a haver un embat unilateral que aquest cop serà el definitiu. Sembla ben bé com si hagués volgut contraprogramar amb aquestes declaracions el missatge del president Torra, perquè l'amenaça de saltar-se els procediments democràtics i d'incomplir la llei sí que preocupa i ressona amb força a totes les cancelleries europees.