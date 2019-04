Política i polítics líquids

El sociòleg Zygmunt Bauman ens explica que en la nova societat líquida en la qual vivim no hi ha valors sòlids que serveixin de marc de referència perquè els esdeveniments, novetats o pertorbacions que ens arriben s'esgoten en poc temps, fins que un presentador de televisió anuncia l'arribada d'una nova fita històrica. Respecte a l'invididu, assegura que s'ha tornat flexible, que s'adapta a contextos canviants i que tendeix a abandonar tot allò que comporti compromís i lleialtat. A la Catalunya que ha abusat de les dates històriques, també comencem a veure mutacions en els protagonistes de la política i que el seu compromís i lleialtat és, sobretot, cap a ells mateixos. En poc temps hem vist com Elisenda Alamany deixava el grup de Catalunya en Comú al Parlament per trobar refugi a la candidatura d'ERC a Barcelona. Però això no li impedia venir a Girona a demanar el vot per als rivals d'ERC a la ciutat. Mentrestant, l'exconsellera Clara Ponsatí, la política que va deixar en evidència el govern de Carles Puigdemont («estàvem jugant a pòquer i anàvem de farol)», s'ha sumat a la llista de JxCat a Europa, però alhora demana als barcelonins que no votin aquesta formació a les municipals, ja que tancarà la llista de la candidatura rival de Jordi Graupera (Barcelona és capital). La política i els polítics s'han tornat líquids, però romanen sòlids en algunes coses: els ciutadans importen sobretot quan s'acosten eleccions.