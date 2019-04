La bandera, Torra i Ponsatí

La foto d'una reunió entre el president del Govern espanyol i el president de la Generalitat, amb una senyera al darrere és evidència de pecat i porqueria. La resposta és la bandera espanyola convertida en carnet sanitari únic per a totes les autonomies. « Banderita, tu eres roja, banderita, tu eres gualda». Aquest és el missatge que Albert Rivera va disparar dilluns al vespre al debat de TVE. Rivera dispara imatges, de paraula i de cartolina, perquè no busca la convicció a través del raonament sinó l'adhesió a través de l'emotivitat. En temps de laïcisme galopant, quan la gent es casa pel civil i només entra als temples per als funerals, la religió que emociona és la patriòtica. Però no a tothom: l'atur i les pensions preocupen més que el « desafío separatista», segons el CIS. El problema és que cap candidat no té receptes miraculoses ni per a l'economia, lligada als vaivens d'Europa i el món, ni per a les pensions, que depenen de l'economia. Sense solucions per als veritables problemes, es fixen en una altra cosa, una que els permeti gallejar: la bandera.

SOS - Quim Torra pronuncia en anglès la major part del seu discurs institucional de Sant Jordi, des de la galeria gòtica del Palau. És un missatge a Europa i a la comunitat internacional, parla dels presos i del judici, i diu: «Ajudeu-nos!». Llança un SOS al món. Però sap, o hauria de saber, que el principal receptor del missatge no serà el món, que té altres preocupacions, sinó els catalans. Per Sant Jordi, el president ens diu: «Catalans, catalanes, estic demanant al món que ens ajudi», i el missatge no deixa de contenir un cert reconeixement d'impotència. Si el projecte independentista depèn de la solidaritat internacional per avançar, patirà.

Candidata - Clara Ponsatí, exconsellera de la Generalitat exiliada a Escòcia, serà la número tres de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions europees i al mateix temps tancarà la candidatura de Jordi Graupera a les eleccions municipals de Barcelona. Problema: Graupera competeix pel mateix espai polític que la llista de JxCat encapçalada per Joaquim Forn. Li pot robar uns vots molt valuosos, que es poden traduir en regidors de menys. I se suposa que Forn i Puigdemont són companys de formació. Per tant, l'expresident integra a Europa una candidata que fa la punyeta a la seva llista a Barcelona. I David Bonvehí ho troba perfectament compatible. La política catalana ens brinda moments d'allò més distrets.