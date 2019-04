Empat estructural

Com més embolicada està la situació política, menys signes de solvència donen els partits. No es posen d'acord ni per organitzar un debat. La raó és una percepció de debilitat tan intensa que no poden permetre's cedir un hipotètic avantatge al rival. No obstant això, ells mateixos intensifiquen aquesta debilitat en reduir la riquesa interior de la seva tropa al mínim possible. No som un règim presidencialista, però els caps de partit s'entesten que ho siguem. Qui sap qui és el número tres de qualsevol llista? Qui sap alguna cosa de qualsevol llista que no sigui la de Madrid? Hem sentit parlar algú que no siguin els primers espases? Aquí ha quedat la revolució feminista per als partits polítics. Ara no només coneixem el cap d'horda. També coneixem la primera dona de les llistes. Fins i tot s'ha oficialitzat la situació a oferir-nos un debat amb «elles». Que no era transcendental per a ningú es va comprovar amb el fet que la seva preparació no va ser conflictiva. Però aquest minimalisme democràtic no és el que demana un país seriós.

La manera com s'han fet les llistes condemna els participants a ser meres comparses del cap. Cercar celebritats per formar les candidatures és més aviat ridícul si després no se'ls dona pista més enllà de l'acte de la presentació del fitxatge. I en certa manera no se'ls dona pista perquè la seva capacitat política pot ser inversament proporcional a la seva celebritat. S'ha vist amb Álvarez de Toledo. És una periodista notable i els seus articles tenen força i energia. La seva oralitat no és bona i la seva capacitat de fer un míting, inèdita. Aquestes són coses que es mamen, es formen lentament i només qui hagi somiat des de molt jove en la situació de dirigir-se a una massa arribarà un dia a commoure la gent. I no obstant això, el míting és la forma fonamental de comunicació política. Un sol míting va fer de Melenchon una referència europea i un esdeveniment inoblidable. Si algú fos capaç de fer un gran míting, segur que arrossegaria molts indecisos. Així que estem en una política en la qual els caps no deixen créixer l'herba sota els peus, però no tenen el mínim que es pot demanar a un líder: la capacitat de commoure, convèncer i orientar la seva gent.

Mai es va pensar que les primàries servissin per enfortir el cesarisme. El grau de consciència política que puguin tenir els candidats de segona fila es mesura per la confiança que tenen en els seus propis mèrits per ser elegits. Un aspirant a diputat nacional hauria de ser elegit pel seu esforç. Que hagin de posar-se a la foto rere el candidat a president revela una comprensió minimalista de la política, que la redueix a poc a poc en la seva estructura representativa. Això és el que va convertint els partits polítics en grups humans avorrits i sense idees, predisposats a reduir les seves expressions al que permeten les noves formes tècniques comunicatives. Per descomptat, el cesarisme dels caps s'adapta perfectament als grans grups centralitzats de televisió. En suma, tenim tots els supòsits d'una política determinada per realitats alienes a ella mateixa.

En aquestes condicions, és lògic que el personal estigui indecís. El que en les últimes eleccions generals va ser diagnosticat com a empat catastròfic, s'ha convertit en un empat estructural. El bipartidisme ha desaparegut, però el dualisme de blocs, no. La representació s'ha graduat de dreta a esquerra, però respecte de les grans qüestions –recentralització o federalisme– la dualitat segueix aquí, cosa que implica que els nacionalistes poden ajudar a configurar un govern, però només amb ells no es pot renovar un pacte constitucional sòlid. Ells poden matisar o donar suport a un pacte més ampli, però no poden protagonitzar-lo ni decidir-lo sense que es trenqui qualsevol consens possible. Per descomptat, la gradació amb dualitat ha estat la conseqüència del fracàs de la transversalitat. Ara estem en un sistema més estabilitzat i podem dir que el gran estabilitzador ha estat el posicionament d'Unides Podem en la línia d'IU.

La batalla fa quatre anys era per un nou sistema polític a Espanya. La batalla ara és que a la Moncloa no s'hi instal·li el mateix pacte que governa a Andalusia. Aquesta diferència és substancial i tot indica que no permetrà que Espanya entri per fi en una fase de clarificació productiva. Tots els partits hauran de corregir el rumb després de les eleccions, però en determinats escenaris les correccions poden ser dràstiques. Si Casado no governa, haurem de veure com evolucionen les relacions del PP amb Vox. Els encausats per la trama Gürtel, els empresonats per corrupció del vell PP, tots els que van fer les seves malifetes sota la dirigència d' Aguirre i Aznar, no perdonaran fàcilment un partit que els va deixar a la presó tot i estar al govern. Aquests comptes no estan saldats i veurem com evolucionen.

Almenys alguna cosa em sembla probable. Sánchez no pot pactar amb Ciutadans llevat que es registri un terratrèmol radical en el partit taronja, una cosa que no és previsible tot i el que pugui baixar en aquestes eleccions. La seva radicalització, derivada de la seva competència amb Vox en l'assumpte català, indisposa Ciutadans per associar-se amb Sánchez, que no pot canviar bruscament l'agenda que l'ha portat a ser la primera força política del país. La posició cap a Catalunya els ha deixat en trinxeres enfrontades. Però que Ciutadans torni a ser el partit reformista que va començar dient que volia ser és poc creïble. Per a aquest viatge també està gastat, però resistirà com a partit propi perquè una convergència de Vox i PP li deixa un clar terreny de joc, el d'una dreta formalment presentable. En tot cas, el que marcarà el rumb de les transformacions serà l'hegemonia d'ERC sobre les forces independentistes. Cada grau que es rebaixi la tensió a Catalunya forçarà a canvis proporcionals a les altres forces.

L'ideal per aconseguir aquest objectiu, que és el fonamental, seria que Sánchez formés govern sense necessitat dels vots d'ERC. Només llavors podrà haver-hi un diàleg franc que comenci a desencallar la situació sense fer impressió de debilitat, la qual cosa és necessària per no produir reaccions de batzegada ni enfortir la demagògia de Vox i el PP. El paper del PNB i de Compromís aquí és d'una responsabilitat històrica que amb prou feines es pot exagerar. Per descomptat, la campanya d' Iglesias és funcional per a aquest objectiu i ningú li pot negar els seus esforços i la seva dedicació. La seva última entrevista publicada diumenge a El País testimonia la conquesta d'una forma expressiva sòbria i madura. El seu missatge em va semblar raonable i persuasiu, excepte quan va parlar dels problemes organitzatius dels partits.

En el lent i complex desmuntatge d'una molt probable involució espanyola, que ara és l'objectiu fonamental, ja que a més vindria a enfortir una renacionalització d'Europa, una catàstrofe que haurien afavorit les opcions independentistes amb molta irresponsabilitat, una bona representació del bloc federalista és una qüestió peremptòria. No obstant això, per mantenir la fidelitat dels votants, aquest bloc federalista ha de disposar d'una profunda dimensió social, ja que la reforma futura de la Constitució del 78 ha de significar també una reforma de la constitució econòmica que hem heretat del franquisme. Podem serà un actor indispensable en la lenta configuració d'aquest horitzó de reajustament. Però Podem també, quan acabi aquest cicle electoral al maig, haurà d'assumir les transformacions inevitables si vol recuperar molts dels seus votants. Perquè l'empat estructural està lluny de decidir-se.