Gràcies, radicals!

Espero que Sant Jordi hagi provat molt a Escola de radicals, l'estudi col·lectiu que ha publicat Brau. Davant l'allau d'obretes sense substància, aquest volum, ple d'idees i fets contrastats, no us pot deixar indiferents. Hi trobareu quaranta anys de defensa del territori empordanès, explicats a través d'articles i estudis rigorosos, documents poc coneguts, entrevistes i una allau de material gràfic sorprenent.

Qualsevol persona que se'l llegeixi, encara que tingui la sensibilitat d'un lamel·libranqui, s'esgarrifarà imaginant-se com podria ser aquest racó de món si hi haguessin triomfat la quantitat d'animalades i projectes insostenibles que l'amenaçaven: ara mateix, tindria el mateix encant literari que el vuitè cercle de l'infern de Dante. I és que com diu Sebastià Delclós, «aquí, el 2002, semblava que els rajols els regalaven».

A part de resseguir el big-bang del nostre despertar ecològic, també es fa ressò de fets recents, com l'aparició de pagesos alternatius, i ens convida a repensar, alhora, els actius reals del país. Com apunta Pere Gifre, el mite maragallià ha caducat –el pastor substituït pel cambrer–, i potser va sent hora de reivindicar l'obra dels treballadors del coneixement, i la dels qui viuen en respecte i harmonia amb el medi.

Sort n'hem tingut, sí, dels nostres radicals! Durant quatre dècades, ens han salvat el paisatge, la dignitat col·lectiva i ens han demostrat que, als desgavells, se'ls pot parar els peus. Homenatgeu-los, doncs, comprant-vos aquest treball esplèndid. Devoreu-lo! Us deixarà bocabadats, us farà rumiar i, sobretot, us farà plantejar quin demà passat voldríeu.